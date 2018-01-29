В Милане должен возобновиться судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони

Его обвиняют в подкупе свидетелей, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Алексей Букалов.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует бывший премьер-министр Италии. Его имя упоминается в материалах прокуратуры Палермо, которая расследует громкий скандал в сговоре государства с мафией.