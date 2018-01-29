В Милане должен возобновиться судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони
Его обвиняют в подкупе свидетелей, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Алексей Букалов.
Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует бывший премьер-министр Италии. Его имя упоминается в материалах прокуратуры Палермо, которая расследует громкий скандал в сговоре государства с мафией.
Комментарии3
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ivorytower 29 января 2018 | 09:44
На Западе коррупции нет. Вывсеврети.
rom8883 29 января 2018 | 09:44
Подкупал свидетелей? Не убивал? В России бы так.
from_russia_with_boyaryshnik 29 января 2018 | 09:57
Лучший кореш окурка , педофил. Добро пожаловать в расеюшку , тут все отморозки находят тёплое местечко ;)