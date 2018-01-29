Пожар произошёл на территории военно-космической Академии имени Можайского в Санкт-Петербурге
Возгорание возникло в помещении бухгалтерии на площади ста квадратных метров. Сообщает ТАСС. К этому моменту пожар локализован, никто не пострадал.
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Возгорание возникло в помещении бухгалтерии на площади ста квадратных метров. Сообщает ТАСС. К этому моменту пожар локализован, никто не пострадал.
Комментарии4
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vilingrad 29 января 2018 | 09:42
Когда читаешь термин военно-космическая, возникает некоторый диссонанс. Звучит солидно, пока не вспоминаешь самоварно- широкое лицо Рогозина. И понимаешь, что все это очередной фейк:)
vezdehod 29 января 2018 | 09:43
"Короткое замыкание" продолжает своё чёрное дело и никто его не может обуздать.
vaka257 29 января 2018 | 09:47
Ну,если в бухгалтерии ,то вопросов нет...
from_russia_with_boyaryshnik 29 января 2018 | 09:54
Никогда в сверхдержаве не было пожаров в бухгалтериях и на армейских складах и вот опять ;)