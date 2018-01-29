Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в Красногорске
Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в подмосковном Красногорске. Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве, сообщает Следственный комитет. Кроме того, проверяется законность пребывания погибших на территории Российской Федерации.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт