Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в Красногорске

Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в подмосковном Красногорске. Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве, сообщает Следственный комитет. Кроме того, проверяется законность пребывания погибших на территории Российской Федерации.