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09:30, 29 января 2018

Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в Красногорске

Четверо граждан Таджикистана, в том числе, двое детей, погибли на пожаре в арендованной квартире в подмосковном Красногорске. Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве, сообщает Следственный комитет. Кроме того, проверяется законность пребывания погибших на территории Российской Федерации.

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