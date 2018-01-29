С сегодняшнего дня США начнут вводить санкции за сделки с предприятиями российского оборонного комплекса....

С сегодняшнего дня США начнут вводить санкции против компаний, организаций и физических лиц из любой страны мира за сделки с предприятиями российского оборонного комплекса. Продавать оружие России за рубеж станет сложнее, отмечает РБК.

Сегодня же американский Минфин должен передать в Конгресс так называемый «кремлёвский» доклад – список российских бизнесменов, которые близки к российской власти.