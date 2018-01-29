С сегодняшнего дня США начнут вводить санкции за сделки с предприятиями российского оборонного комплекса
С сегодняшнего дня США начнут вводить санкции против компаний, организаций и физических лиц из любой страны мира за сделки с предприятиями российского оборонного комплекса. Продавать оружие России за рубеж станет сложнее, отмечает РБК.
Сегодня же американский Минфин должен передать в Конгресс так называемый «кремлёвский» доклад – список российских бизнесменов, которые близки к российской власти.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 29 января 2018 | 09:37
Сколько теперь российских предприятий прекратят своё существование?!
patrik41 29 января 2018 | 09:43
vaka257:
Много, намного больше чем у тебя зубов во рту - три или четыре.
vaka257 29 января 2018 | 09:45
patrik41: После своего остроумного комента,ты непременно должен вздрочнутьь...
ivorytower 29 января 2018 | 09:46
/Продавать оружие России за рубеж станет сложнее/
Так хотелось бы думать сышыастам.
shicotus_live 29 января 2018 | 09:47
С сегодняшнего дня США начнут вводить санкции за сделки с предприятиями российского оборонного комплекса....
___________________________________
А вот мне интересно, на каком основании?)))
Вообще то, это называется "недобросовестная конкуренция".
Ессно, как покупают наше оружие, так и будут покупать,
Просто Штаты еще раз продемонстрировали, что они бандюки, и им закон не писан.
ivorytower 29 января 2018 | 09:56
shicotus_live: ОПГ с большой дороги. Живут по понятиям, в методичках хохлоботам пишут, что это Россия живет по понятиям.
mikhail_spb_ 29 января 2018 | 09:38
"Друг" Трамп готовит для нацлидера очередной удар ножом в спину?
Интересно, запаслись ли госдепутаты шампанским, чтобы пить за успех Трампа?
udalennyi2 29 января 2018 | 09:39
Что там с Искандерами, все смеются?
vilingrad 29 января 2018 | 09:39
Хохлоботы всего мира, радуйтесь! Пришло наше время:)
mmm_333 29 января 2018 | 09:46
vilingrad: Признаете серьезность последствий для шайки захватившей власть в стране?
kara 29 января 2018 | 09:41
на войне как на войне, как могут так и борются.
да, а какой вклад впк в ввп?
и, гипотетически,если америка засушит поступления от впк и от нефти с газом, за счет чего Россия жить будет?
ivorytower 29 января 2018 | 09:48
kara: /если америка засушит поступления от впк и от нефти с газом/
А как они это сделают?
kara 29 января 2018 | 09:52
ivorytower: как сейчас-запугиванием.
tour 29 января 2018 | 09:52
kara: -/...за счет чего Россия жить будет?/
Недавно, Путин хвалился продажей вооружений за прошлый год, аж на 16 млрд.
Маленькая не милитаризованная Швейцария, помимо всего прочего, научилась делать лекарства и продавать их всему Миру на 80 млрд. - ежегодно!
Если говорить о США, то капитализация лишь одной американской компании "Apple" = $900 млрд!!!
Если сравнить самые мощные Российские - "Росснефть" - $69,9 млрд; "Газпром" - $59,9 млрд; "Сбербанк" - $61,0 млрд. начинаешь понимать беспомощность путинских обещаний в обгоне Португалии. Как бы, от Гондураса не отстать!
ivorytower 29 января 2018 | 09:58
tour: Любимое занятие хохлоботов: хвастаться чужими успехами. На диване с голой жопой. Так победим клятого Путина.
sg67g 29 января 2018 | 09:53
kara:
Уже второй танкер с газом покупают. Видимо для разработки способов его засушки
rom8883 29 января 2018 | 09:42
Теперь танк пойдёт в обмен на бананы по весу.
mmm_333 29 января 2018 | 09:48
rom8883: Как в 90-е в Санкт-Петербурге, где как и сейчас ураганил наш незаменимый.
ivorytower 29 января 2018 | 09:54
rom8883: Джавелины затак в ДНР уйдут.
vasya_von_smetankin 29 января 2018 | 09:46
Шапками закидаем!
41 млн. - можем повторить!