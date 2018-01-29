Бруно Марс получил Грэмми за лучшую песню, лучшую запись и за лучший альбом года

Бруно Марс получил Грэмми в трёх главных номинациях — за лучшую песню, лучшую запись и за лучший альбом года. Церемония вручения музыкальных премий проходит в Нью-Йорке. Звёзды пришли на церемонию с белыми розами в знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Награду Академии звукозаписи США получил и россиянин пианист Даниил Трифонов – за лучшее инструментальное соло.