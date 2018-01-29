Авиация МЧС возобновила поиски судна «Восток» в Японском море

В операции участвуют самолеты Бе-200, а также буксир и рыболовный траулер. Поисковые работы осложняются ветром и снегом. Об этом сообщил замначальника МЧС по Приморскому краю Игорь Саран. Рыболовное морозильное судно «Восток» перестало выходить на связь 25 января. На судне находились 20 человек.