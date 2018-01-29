В Замоскворецком суде Москвы сегодня рассмотрят несколько исков от родственников погибших в авикатастрофе над Синаем

В Замоскворецком суде Москвы сегодня рассмотрят по существу еще несколько исков от родственников погибших в авикатастрофе над Синаем.

Ответчиками по делу заявлены две страховые компании — «Ингосстрах» и «Альянс», они оформили полисы пассажирам злополучного рейса, а также турфирма Brisco и авиаперевозчик «Когалымавиа». Более 120 членов семей погибших настаивают на возмещении компенсации, ее сумма превышает 93 миллиарда рублей. Как уточняет «Интерфакс», со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, исковые заявления в суд были направлены в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее еще 12 лет назад. Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию, нежели российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки. Самолет A321 российской компании «Когалымавиа» потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Заседания пройдут в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих коммерческую тайну.