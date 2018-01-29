Около 350 человек задержаны на протестных акциях, которые накануне прошли по всей России
Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола под обязательство позже явиться в отделение полиции. Будет ли ему предъявлено какое-нибудь обвинение пока не ясно, но изначально правоохранители говорили о нарушении порядка организации митинга.
Забастовки избирателей вчера прошли по всей стране. Как утверждает сам Навальный, акции состоялись в 118 городах – от Магадана до Калининграда. Больше всего протестующих вышло на улицы Москвы – по словам организаторов в столице их было около 5-7 тысяч. Крупный митинг прошел и в Санкт-Петербурге. В этих городах акция не была согласована, однако массовых задержаний не было – 16 человек, в числе которых был и Навальный, были задержаны в Москве, 19 – в Северной столице. Активней всего полиция отреагировала на митинги в Уфе, Чебоксарах и Волгограде, впрочем, там практически всех участников забастовки из отделений уже отпустили. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 350 человек.
Алексей Навальный призвал бойкотировать президентские выборы после того как Центризбирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса».
Комментарии21
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mikhail_spb_ 29 января 2018 | 09:06
Тысячи людей по всей России скандировали не признания в любви к нацлидеру, а ужасные для него слова.
skolzki 29 января 2018 | 09:08
mikhail_spb_: Хеллоу ботяра.. ОБЬЯСНИ МНЕ , КАК ЛЁХА умудрился за год из двух процентного стать 0,02 % ? Дело в правде или в деньгах ?)))))))))))))))))))))))))))))
vaka257 29 января 2018 | 09:29
skolzki: Всё портяночное лахтинское воинство смотрю собрано,чтобы опошлить вчерашнюю удавшуюся акцию...
vilingrad 29 января 2018 | 09:30
skolzki: Пригожинский тролль не математик. Если задержано 350, то вышло МНОГО. Но в портянки набирают всякую недоученную шваль. И платить можно чуть-чуть: все равно посчитать не сможет:)
andreyko_75 29 января 2018 | 09:33
ЦИК отказал Навальному в регистрации.
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Эх какая неудача!
Бандеровцы надеялись что Навальный развалит Россию и как обещал отдаст обратно Крым с компенсацией в карман Украины.
Либерасты возмущены что Олёше не дали развалить Россию!
ginbin_ 29 января 2018 | 09:48
skolzki: Дело в 11.40 Й""Х пригожинский, и ты это знаешь.
markdim 29 января 2018 | 09:17
mikhail_spb_: причем огромная часть это школьники, которым навальный по мозгам прошелся...
s011ma 29 января 2018 | 09:47
markdim: Как хорошо, когда у людей этот орган функционирует. В отличие от 86%...
sv72 29 января 2018 | 09:55
markdim: Хватит слова из телика повторять, видео посмотрите. Видно, это вам по мозгам прошлись как следует.
post_v 29 января 2018 | 09:06
единственное место в России, где "Забастовки избирателей" не могло быть вообще – город Грозный (ну, и село Центорой, конечно)
и именно в Грозный полетела утром Ксения Собчак.
("Совпадение? Не думаю" ©)
так что одиночный пикет госпожи Собчак – хорошо продуманный ход, как и все ее шаги
sim202_ 29 января 2018 | 09:07
Это называется - "полиция вела себя корректно
и не вмешивалась"...
А че! Никого же не убили.
Пока...
protiv777 29 января 2018 | 09:11
5 - 7 тысяч в Москве и учитывая, что пишет Эхо, то в реальности значит еще меньше.
Где марши миллионов? Когда мы наплачемся? Ау, белоленточники.
markdim 29 января 2018 | 09:20
protiv777: вчера смотрел стримы на "перископе". Видел толпу школоты в количестве 30-50 человек, идущую по Тверской в сторону Манежки с криками "Путин вор" =)))) Такую эпическую клоунаду давно не видел! СПАСИБО Навальному за цирк )))
ginbin_ 29 января 2018 | 09:51
protiv777: Тебе напомнить Тюмень, где без подвоза 8 человек вышли за пересидельца?
stagla 29 января 2018 | 09:13
Никогда не видел столько красивых лиц.
protiv777 29 января 2018 | 09:14
Навального Нужно не задерживать, а арестовывать. Оснований уже предостаточно.
УК РФ Статья 212. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
anemon 29 января 2018 | 09:45
protiv777: Стукач, потомок стукача?
s011ma 29 января 2018 | 09:57
protiv777: УК РФ Статья 306. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
skullll 29 января 2018 | 09:28
5 тыс по всей России это позор.
anemon 29 января 2018 | 09:47
skullll: 118 городов России - это успех! В Тюмени поддержать Путина - 9 человек вышли. Вот это позор, после заявления о почти 90%-й поддержке. И им автозаки и сутки в СИЗО - не грозили.
vaka257 29 января 2018 | 09:51
Грэм Филлипс на митинге обзывает граждан кучкой дебилов, идиотов и предателей.
Полиция молчит, потому что иностранный агент не он, а - ТЫ житель России! ....