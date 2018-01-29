Около 350 человек задержаны на протестных акциях, которые накануне прошли по всей России

Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола под обязательство позже явиться в отделение полиции. Будет ли ему предъявлено какое-нибудь обвинение пока не ясно, но изначально правоохранители говорили о нарушении порядка организации митинга.

Забастовки избирателей вчера прошли по всей стране. Как утверждает сам Навальный, акции состоялись в 118 городах – от Магадана до Калининграда. Больше всего протестующих вышло на улицы Москвы – по словам организаторов в столице их было около 5-7 тысяч. Крупный митинг прошел и в Санкт-Петербурге. В этих городах акция не была согласована, однако массовых задержаний не было – 16 человек, в числе которых был и Навальный, были задержаны в Москве, 19 – в Северной столице. Активней всего полиция отреагировала на митинги в Уфе, Чебоксарах и Волгограде, впрочем, там практически всех участников забастовки из отделений уже отпустили. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 350 человек.

Алексей Навальный призвал бойкотировать президентские выборы после того как Центризбирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса».