Пожаловаться на задержку зарплаты теперь можно через мобильное приложение Роструда «Я инспектор»

Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе ведомства, в прошлом году проведено почти 140 тысяч проверок. В каждом четвёртом случае выявлено нарушение. В результате миллиону работников выплатили задержанную зарплату на 18 миллиардов рублей.