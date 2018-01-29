Пожаловаться на задержку зарплаты теперь можно через мобильное приложение Роструда «Я инспектор»
Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе ведомства, в прошлом году проведено почти 140 тысяч проверок. В каждом четвёртом случае выявлено нарушение. В результате миллиону работников выплатили задержанную зарплату на 18 миллиардов рублей.
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