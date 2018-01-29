Тех, кто имеет при себе огнестрельное оружие, могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. В Госдуме разрабатывается соответствующий законопроект, рассказал «Парламентской газете» депутат Олег Нилов, один из авторов инициативы. Он отметил, что нововведения коснутся примерно 8 миллионов человек.