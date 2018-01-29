Тех, кто имеет при себе огнестрельное оружие, могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки
Тех, кто имеет при себе огнестрельное оружие, могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. В Госдуме разрабатывается соответствующий законопроект, рассказал «Парламентской газете» депутат Олег Нилов, один из авторов инициативы. Он отметил, что нововведения коснутся примерно 8 миллионов человек.
Комментарии16
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post_v 29 января 2018 | 08:49
а законодателям даже в голову не приходит, что такие жилеты или знаки станут надевать все, кому не лень?
sd45702845 29 января 2018 | 08:52
post_v: И что?
post_v 29 января 2018 | 08:58
sd45702845:
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отдельные граждане начнут одевать такие жилеты и знаки, надеясь, что на них не нападут бандиты и хулиганы
но, видимо, полиция и росгвардия будут отстреливать таких граждан в первую очередь
vasilevich58 29 января 2018 | 09:04
post_v: Каждый выбирает для себя...
vlastimil_popogrebski 29 января 2018 | 09:30
post_v:
Низших сословий это не касается. Им оружие запрещено по факту
vaka257 29 января 2018 | 09:31
post_v: А бандиты знают об опознавательных знаках,а если знают, будут их носить?!
rampa 29 января 2018 | 08:51
и что от этого изменится? Зачем это нужно?
tour 29 января 2018 | 09:19
rampa: -/и что от этого изменится? Зачем это нужно?/
Как что?!?
Тем кому ну очень нужно оружие, проще будет у кого его отобрать!
g_e_e__p 29 января 2018 | 08:56
Это чтобы было видно кого первым из за угла трубой по башке бить, и бить наверняка, ведь у него оружие.
angrew 29 января 2018 | 09:01
А травматическое оружие сюда попадает?
hydrok 29 января 2018 | 09:16
Правильно! На охоте - светоотражающий жилет, а в городе можно и желтой звездой ограничиться...
stagla 29 января 2018 | 09:18
Хрень какая-то
Даже на курсах владения ООП и то рекомендуют носить оружие скрытно, не выставлять напоказ. А тут на тебе - жилет.
А если ты в доме ночью самообороняешься от вломившихся злодеев, то что сперва надевать: трусы или жилет?
skier64 29 января 2018 | 09:24
stagla: спать в трусах и в жилете :)
jblack2 29 января 2018 | 09:20
"Замечательное" решение идиотов!
Обязывая человека с оружием носить специальный жилет или опознавательный знак, вы превращение его в потенциальный объект для нападения!
Заставляя граждан людей (не полицейских) осуществлять видеофиксацию применения оружия - вы делаете его использование не эффективным. Оружие, как правило, достается в последний момент, когда события развиваются молниеносно. А вам придётся достать или включить сначала свой видео регистратор и не забыть повернуться к объекту правильной стороной, чтобы правильно запечатлеть его. Бред полный!
А если он на вас нападает сзади в тёмном переулке, вы как будете действовать? Скажите: "Погоди, уважаемый, я регистратор и подсветку включу?!"...
gvs 29 января 2018 | 09:34
Представил, как вся Чечня ходит в жилетах ))))
ihor_syvoryj 29 января 2018 | 09:55
Ха, ха! Таперича чекисты и менты, идя на "операцию" будут видны издалека!