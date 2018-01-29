Минфин США намерен сегодня предать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями
Минфин США намерен сегодня предать в Конгресс так называемый «кремлёвский список» – доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями, сообщает «Файненшнл Таймс». Пока не ясно, будет ли список опубликован, а также, насколько объёмным будет этот документ.
Фигурантам списка грозят санкции. Впрочем, они не будут вводиться автоматически.
Комментарии10
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protiv777 29 января 2018 | 08:53
А у нас не хотят составить такой доклад? Сколько политиков связано тесно с американскими властями? Думаю это вся белоленточная кодла.
benin_papa__ 29 января 2018 | 09:02
protiv777:
Составить можно. В бессильной злобе, как писала некогда газета "Правда"))
А толку-то с того?
Сантционный список США отсекает РФ от передовых технологий и оборудования. А что даст список недругов движения обратно в СССР?
Ничегошеньки.
georg100 29 января 2018 | 09:08
benin_papa__: Сантционный список США отсекает РФ от передовых технологий...
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В данном случае, это список тех, с кем запрещено работать банкам США и ЕС. Этот список отсекает воров от награбленного и спрятанного.
Операция "Табакерка" стартовала!
shicotus_live 29 января 2018 | 09:12
Нет, все таки Трап - наш человек)))
Как санкции способствовали подъему российского сельского хозяйства, та новые санкции будут способствовать национализации российских элит, которые усвоят, что лучшая защита их капиталов, это российские армия. флот, спецслужбы и экономика)))
Правда. есть еще интересные вопросы
Если в США реально хранятся миллиарды. то они вложены отнюдь не в велосипедные мастерские. И сколько же высокопоставленных американских чиновников и бизнесменов, которые обслуживают эти деньги, будут иметь бледный вид?)))
sim202_ 29 января 2018 | 09:04
protiv777: ///Думаю это вся белоленточная кодла.///
Точно. С американской женой Пескова и
американскими детишками Лаврова во главе.
А скорее - с самими песковыми-лавровыми и
прочими "патриотами" с иностранными семьями...
sim202_ 29 января 2018 | 09:11
protiv777:
Вот щас очко жим-жим у портянских начальнегов!!!
igor20012 29 января 2018 | 08:59
Список-чел 300-400, воровская "элита" и их родственники.
skolzki 29 января 2018 | 09:02
igor20012: А ПОТОМ ПРОХОДИТ ПАРУ ЛЕТ И НАЧИНАЕТСЯ ВОТ ТАКОЕ ,БУГАГАГАГАГА)))))) Из-за неуплаты Россией около 50 млн евро обязательного взноса в Совет Европы в организации дают задание работникам создавать проблемы украинской делегации.
Об этом вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев заявил в интервью Укринформу.
"В общем, атмосфера в Совете Европе все больше отличается от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России", - сообщил Арьев.
Вице-президент ПАСЕ также указал, что есть внутреннее указание в СЕ противодействовать украинской делегации.
"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы. Представляете, не агрессору-России, а Украине, которая является жертвой агрессии", - подчеркнул глава украинской делегации.Как сообщалось, сейчас в ПАСЕ запущен процесс согласования изменений в регламент и устав СЕ с целью возобновить участие России в ассамблее. Для этого РФ требует убрать юридическую возможность наложения санкций на них в будущем.
Подробности в статье "Европейской правды"
georg100 29 января 2018 | 09:03
Хорошая новость!
sedoi63 29 января 2018 | 09:21
georg100: Новость хорошая! Жаль, что только, что от заголовка данной публикации предательством веет?