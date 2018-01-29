Минфин США намерен сегодня предать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями

Минфин США намерен сегодня предать в Конгресс так называемый «кремлёвский список» – доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями, сообщает «Файненшнл Таймс». Пока не ясно, будет ли список опубликован, а также, насколько объёмным будет этот документ.

Фигурантам списка грозят санкции. Впрочем, они не будут вводиться автоматически.