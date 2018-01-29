Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом
Информация поступает из-за границы по двум каналам: через систему «Таксфри» и от правоохранительных органов, сообщает газета «Ведомости». За не задекларированный товар взимается штраф от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.
Комментарии5
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sim202_ 29 января 2018 | 08:39
Это чё, у Шувалова отберут квартиру в центре Лондона,
что рядышком с британской контрразведкой МИ-5 ??
georg100 29 января 2018 | 08:42
sim202_: Боюсь что это коснется покупателей ширпотреба с Алиэкспресс.... Продолжаем бомбить Воронеж.
kiberatlet 29 января 2018 | 08:46
georg100: Уже коснулась. Часть товара возвращают назад и у покупателей начинается геморой с возвратом денег которые они проплатили заранее.
g_e_e__p 29 января 2018 | 09:03
kiberatlet: Да ладно, всё что заказывал всё пришло, и до и после нового года.
midnightblues 29 января 2018 | 08:47
Все это просто обходится
существуют посредники,в качестве юрлиц они все провезут без вопросов