Бюджет программы «Моя улица» в этом году будет сокращён
Основные работы в центре завершены. Кроме того, есть ограничения, связанные с Чемпионатом мира по футболу, рассказал Коммерсанту мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее стало известно, что доля расходов на благоустройство в столичном бюджете в этом году сократится до 13 процентов.
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xuato 29 января 2018 | 09:49
Футбола не будет, будет рейдерство.