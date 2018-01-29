Бюджет программы «Моя улица» в этом году будет сокращён

Основные работы в центре завершены. Кроме того, есть ограничения, связанные с Чемпионатом мира по футболу, рассказал Коммерсанту мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее стало известно, что доля расходов на благоустройство в столичном бюджете в этом году сократится до 13 процентов.