Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск родственников погибших в авиакатастрофе в Египте в октябре 2015 года
Более ста человек настаивают на выплате компенсаций, рассказал адвокат Анатолий Кучерена.
Ответчиками выступают владелец самолёта, туркомпания, авиакомпания и несколько страховых компаний.
В результате катастрофы погибли 224 человека. Причиной катастрофы признан теракт.
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