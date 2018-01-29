Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск родственников погибших в авиакатастрофе в Египте в октябре 2015 года

Более ста человек настаивают на выплате компенсаций, рассказал адвокат Анатолий Кучерена.

Ответчиками выступают владелец самолёта, туркомпания, авиакомпания и несколько страховых компаний.

В результате катастрофы погибли 224 человека. Причиной катастрофы признан теракт.