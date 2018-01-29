Во Пскове ночью сгорел автомобиль координатора штаба Ксении Собчак Виктора Широбокова
Юристы уже обратились в правоохранительные органы. В штабе считают, что это поджог, сообщает Интерфакс.
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Юристы уже обратились в правоохранительные органы. В штабе считают, что это поджог, сообщает Интерфакс.
Комментарии4
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igor20012 29 января 2018 | 08:55
Как так, ведь все считают, что Собчак-это "проект кремля" ? Или, может, это сделано для пущей достоверности ? Тогда неплохо бы и ее машину сжечь ( достоверности будет еще больше )? Глупость, никакой она не проект кремля.
piter_ug 29 января 2018 | 08:55
Псков - не Чечня.
С субординацией дела ни к черту.
angrew 29 января 2018 | 09:04
Когда уже население поймет,что означает для него бандиты у власти на всех уровнях?А то,что конкретно его еще не убили и не подожгли,так это не его заслуга,а чья-то недоработка.
max3446 29 января 2018 | 09:24
Миньоны и боевики ничтожества наврального, ведь она конкурент мутанта с 46 размером ноги?