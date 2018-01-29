Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола
С него взяли обязательство о явке, рассказала адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что конкретная дата явки не указана. Об этом уведомят позже.
Навального задержали практически сразу после того, как он вышел на Тверскую улицу, где проходила акция в поддержку забастовки избирателей. Такие же акции прошли в десятках городов страны, на которых, по данным ОВД-инфо, всего было задержано 340 человек.
Комментарии17
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skolzki 29 января 2018 | 08:39
Лехаим Навральный такой подлости не ожидал , там даже еспч уже заготовку свою не меняло с призвом отпустить из застенков гуру сисястого и тут такой облом..... на самом деле это очень серьезный звоночек Лёшеньке . рейтинг падает ,деньги инвесторов пропали ..надо бы усилить охрану , что бы не стать СОКРАЛЬНОЙ ЖЕРТВОЙ.
kotvinder2 29 января 2018 | 08:41
skolzki: Сисян в шоке - отпуск отменяется)))
skolzki 29 января 2018 | 08:46
kotvinder2: Детишек сисястого жалко , они привыкли отдыхать в лагерях скаутских в сша , а тут все валится .. вот спросит насральненок своего папку , папка Лёха , а почему я сегодня не смогу с скаутскими амерскими детишками куличики в песочнице шатат Калифорния лепить ..... ой не могу писать такое ..слезы нахлынули..извинитеее ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kotvinder2 29 января 2018 | 08:51
skolzki: Вообще Навальному не позавидуешь - сколько он ещё сможет лямку тянуть в проклятом Мордоре, пока в Вашингтоне отбой не дадут)) Тогда он наверняка со всей семейкой мигом в Пиндосию слиняет
protiv777 29 января 2018 | 08:56
kotvinder2: Он еще не заработал на американское гражданство. Только если на свидомое.
evgolius7 29 января 2018 | 09:08
Эйнштейн был не прав. Есть в мире вещи быстрее скорости света. Например, скорость задержания Навального после его прихода на митинг
(с)
daos15 29 января 2018 | 08:43
skolzki: Мерзавцы просто, вся идея на смарку )))
protiv777 29 января 2018 | 08:40
Сколько можно нянчится с сисяном?
Хватит уже брать и отпускать этого проходимца. Слышите дождь идет? А он идет. Это тюрьма по Навальному плачет.
УК РФ Статья 212. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
erpetkur 29 января 2018 | 08:44
protiv777: лизни в зад фюррера с утра
и помни: он мудрей тебя!
nf5096004 29 января 2018 | 08:46
Надо всему миру показать, что у нас оппозицию любят.
real74 29 января 2018 | 08:48
о, ватники кремлевские набежали слюной по брызгать-))
igor20012 29 января 2018 | 08:51
Менты сделали свое дело: обезглавили забастовку, НО: и Навальный сделал свое дело: сегодня появится список людей, близких к путину, против которых ( и их родных) и будут введены санкции
skolzki 29 января 2018 | 08:53
igor20012: То бишь ты считаешь агент цру Насральный этим стукочеством поднимет себе в России рейтинг ? бугагагагага ))))))))))))))))))))))))))))
daos15 29 января 2018 | 09:01
igor20012: А эти люди такие идиоты, и не знали этого заранее )))) И не подготовились)))
sergei03 29 января 2018 | 08:58
На полицаев, которые его захватывали, протокол составили? Под суд этих бандитов в погонах.
selonov 29 января 2018 | 09:24
Одни за Америку другие за Китай.И никого за Россию.
sasass 29 января 2018 | 09:51
Первый банный день у него был на этих банных выборах....)))