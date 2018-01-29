Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола

С него взяли обязательство о явке, рассказала адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что конкретная дата явки не указана. Об этом уведомят позже.

Навального задержали практически сразу после того, как он вышел на Тверскую улицу, где проходила акция в поддержку забастовки избирателей. Такие же акции прошли в десятках городов страны, на которых, по данным ОВД-инфо, всего было задержано 340 человек.