Бруно Марс получил Грэмми за лучшую песню, лучшую запись и за лучший альбом года

Бруно Марс получил Грэмми в трёх главных номинациях, в том числе, за лучшую песню, лучшую запись и за лучший альбом года. Награду Академии звукозаписи США получил и россиянин пианист Даниил Трифонов – за лучшее инструментальное соло. На Грэмми в категории «Лучший классический сольный альбом» был посмертно номинирован Дмитрий Хворостовский. Но в этой номинации победила канадская оперная певица Барбара Ханниган.

Церемония вручения музыкальных премий проходит в Нью-Йорке. Звёзды пришли на церемонию с белыми розами в знак солидарности с жертвами сексуального насилия.