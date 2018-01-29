Причиной пожара на турбазе на острове Ольхон на Байкале стало короткое замыкание
Причиной пожара на турбазе на острове Ольхон на Байкале стало короткое замыкание, сообщает МЧС. В результате пожара погибли 2 человек, предположительно, граждане Китая. Всего на базе находились 34 человека.
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andre_klimov 29 января 2018 | 08:28
Судя по последнему визиту в те места лет 8 назад, писать следует "2 местных жителя - граждане Китая"...