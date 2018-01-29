В бюджете Москвы на реновацию заложено 400 миллиардов рублей, рассказал Коммерсанту мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, через несколько лет властям придётся продавить часть жилья в рамках реновации на рынке, чтобы программа была самоокупаемой.