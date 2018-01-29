В бюджете Москвы на реновацию заложено 400 миллиардов рублей
В бюджете Москвы на реновацию заложено 400 миллиардов рублей, рассказал Коммерсанту мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, через несколько лет властям придётся продавить часть жилья в рамках реновации на рынке, чтобы программа была самоокупаемой.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xuato 29 января 2018 | 08:24
А что там с реновацией ЗИЛа, солнцеликий пустил под нож?
brandfa 29 января 2018 | 08:26
властям придётся продавить часть жилья
----
Зачем власти собрались давить жильё? Там же люди живут!
kara 29 января 2018 | 08:33
Жду с нетерпением, каждый месяц мэру письма пишу-ну когда?!
sim202_ 29 января 2018 | 08:33
Хороший пирог для распила.
Кто забыл - в Сочи распилили 50 млрд долл.
Один только Ледовый Дворец, который Путин обещал разобрать
и перевезти, обходится сочинцам в 1 млн руб В ДЕНЬ...
selonov 29 января 2018 | 08:45
Воду в озере Байкал китайцам продали,теперь деньги же есть.Неужели не хватило?