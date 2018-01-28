Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду в Пхёнчхане более 20 российских тренеров
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. По его данным, также отказ получили не менее шести медиков. Ранее стало известно, что право выступить на предстоящей Олимпиаде получили 169 российских спортсменов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metulag 28 января 2018 | 21:10
И как российские спортсмены будут на олимпиаде выступать без организаторов и руководителей допинговых программ?
Изверги в этом МОК, отстраняют квалифицированных специалистов.
А ведь может быть и передозировка. Кто отвечать будет, МОК?
С них взятки гладки. А спортсмены российские пострадают.
serhio_25__ 28 января 2018 | 21:28
Интересно, а на каком основании тогда Пихлера пустили на ОИ? Этот господин готовил всех "допинговых" российских биатлонисток на ОИ Сочи. Что это за "допиговая система" в которой не участвовал главный тренер? Или это потому что он не русский и в данный момент в России не работает?
Какое еще нужно доказательство, что идет русофобская компания охоты на русских, а не борьба с допингом?
ts 28 января 2018 | 21:31
Самая большая потеря на Олимпиаде -- это, конечно, отсутствие МУТКО... Кто за нашими пробирками следить будет?
taras7 28 января 2018 | 21:38
изверги в єтой МОК ЧЕ