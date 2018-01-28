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21:02, 28 января 2018

В Москве полицейский при попытки задержания убил подозреваемого в квартирной краже

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. Операция проходила на 4-й улице Марьиной рощи. Согласно этим данным, полицейские задержали четырёх человек, один оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит.

Комментарии

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askol2016 28 января 2018 | 21:06

Как в Чечне - от подозрения до исполнения приговора дистанция короткая.

boseal 28 января 2018 | 21:07

Как говорится "дурная голова ногам покоя не дает", а в данном случае еще и приводит к летальному исходу.

midnightblues 28 января 2018 | 21:08

ничего страшного

varangian2011 28 января 2018 | 21:50

midnightblues: Кража настолько страшное преступление, что за неё можно убить. Так доживем, на кассах в Пятерочке убивать будут, за неоплаченную шоколадку в кармане.

strelets19 28 января 2018 | 21:55

varangian2011: Вот бы твою квартиру ограбили, ты бы верещал про жестокость.

malanoff 28 января 2018 | 21:56

varangian2011: Процесс пошел. Строго следуют указаниям вождя.

stas12006 28 января 2018 | 21:54

midnightblues: хорошо бы что бы всех , кто считает что когда полицейские кого то убивают то это правильно , поубивали бы полицейские. я думаю они бы не обиделись бы, путинские полицай просто так убивать не будут!

abuvgrobu 28 января 2018 | 21:08

один оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит.
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Молодец полицейский. Всё правильно сделал. Только бы теперь не заклевали парня всяческие "правозащитники" и разного рода начальство..

pukins_1 28 января 2018 | 21:16

abuvgrobu: Ну да, ему простительно - ещё не успел остыть от задержания участников "Забастовки избирателей". Мочить, всех мочить! А если в сортире спрячутся - и там замочим!

perrkele_sattan 28 января 2018 | 21:22

pukins_1: может не нужно дурь показывать? Мужик, как-раз был на дежурстве и задерживал настоящих мразей, ворьё.
Когда вам хату выставят, будете обращаться в амнисти-интернешл или соберете пресс-конференцию, будете клеймить, как Явлинский?

jetsam 28 января 2018 | 21:27

perrkele_sattan: а откуда вам известно, что ворье? может они из чеченского мемориала были? я в заметке следов ограбления не нашел.

doctor__hu 28 января 2018 | 21:17

Все правильно сделал. Жаль, только одного замочил.

farang 28 января 2018 | 21:20

Одним вором меньше стало! Пустячок, но приятно!

alexandr_l 28 января 2018 | 21:22

farang: Одним вором меньше стало!

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ

kir_pich_101 28 января 2018 | 21:21

Как у Ленина - он требовал расстрелов для "тех , кто может оказать содействие"
Правильной дорогой идёте, товарищи...

gurych 28 января 2018 | 21:29

А мне ворюги милей, чем кровопийцы. Неуч был полицейский, гастарбайтеров гонял, вероятно, вместо отработки навыков задержания подозреваемого живым.

sim 28 января 2018 | 21:32

А вы знаете, как пиндоские полимены мочат мирных граждан, почем зря?
За одно подозрение, за цвет кожи!!!!11

metulag 28 января 2018 | 21:56

sim: Черные полицейские мочат белых за цвет кожи?
Даже и черных мочат, если думают, что это белые лица гуталином намазали.
Я тоже об этом читал, как и ты.

putinnavsegda 28 января 2018 | 21:44

А если бы не пытался бежать, уже гулял бы на свободе под подпиской о невыезде. У нас в районе так вот запросто кавказскую банду отпустили.

brandfa 28 января 2018 | 21:58

полицейский при попытки задержания
---
При попыткЕ, блин, позорники!

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