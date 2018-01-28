В Москве полицейский при попытки задержания убил подозреваемого в квартирной краже
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. Операция проходила на 4-й улице Марьиной рощи. Согласно этим данным, полицейские задержали четырёх человек, один оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит.
Комментарии20
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askol2016 28 января 2018 | 21:06
Как в Чечне - от подозрения до исполнения приговора дистанция короткая.
boseal 28 января 2018 | 21:07
Как говорится "дурная голова ногам покоя не дает", а в данном случае еще и приводит к летальному исходу.
midnightblues 28 января 2018 | 21:08
ничего страшного
varangian2011 28 января 2018 | 21:50
midnightblues: Кража настолько страшное преступление, что за неё можно убить. Так доживем, на кассах в Пятерочке убивать будут, за неоплаченную шоколадку в кармане.
strelets19 28 января 2018 | 21:55
varangian2011: Вот бы твою квартиру ограбили, ты бы верещал про жестокость.
malanoff 28 января 2018 | 21:56
varangian2011: Процесс пошел. Строго следуют указаниям вождя.
stas12006 28 января 2018 | 21:54
midnightblues: хорошо бы что бы всех , кто считает что когда полицейские кого то убивают то это правильно , поубивали бы полицейские. я думаю они бы не обиделись бы, путинские полицай просто так убивать не будут!
abuvgrobu 28 января 2018 | 21:08
один оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит.
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Молодец полицейский. Всё правильно сделал. Только бы теперь не заклевали парня всяческие "правозащитники" и разного рода начальство..
pukins_1 28 января 2018 | 21:16
abuvgrobu: Ну да, ему простительно - ещё не успел остыть от задержания участников "Забастовки избирателей". Мочить, всех мочить! А если в сортире спрячутся - и там замочим!
perrkele_sattan 28 января 2018 | 21:22
pukins_1: может не нужно дурь показывать? Мужик, как-раз был на дежурстве и задерживал настоящих мразей, ворьё.
Когда вам хату выставят, будете обращаться в амнисти-интернешл или соберете пресс-конференцию, будете клеймить, как Явлинский?
jetsam 28 января 2018 | 21:27
perrkele_sattan: а откуда вам известно, что ворье? может они из чеченского мемориала были? я в заметке следов ограбления не нашел.
doctor__hu 28 января 2018 | 21:17
Все правильно сделал. Жаль, только одного замочил.
farang 28 января 2018 | 21:20
Одним вором меньше стало! Пустячок, но приятно!
alexandr_l 28 января 2018 | 21:22
farang: Одним вором меньше стало!
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
kir_pich_101 28 января 2018 | 21:21
Как у Ленина - он требовал расстрелов для "тех , кто может оказать содействие"
Правильной дорогой идёте, товарищи...
gurych 28 января 2018 | 21:29
А мне ворюги милей, чем кровопийцы. Неуч был полицейский, гастарбайтеров гонял, вероятно, вместо отработки навыков задержания подозреваемого живым.
sim 28 января 2018 | 21:32
А вы знаете, как пиндоские полимены мочат мирных граждан, почем зря?
За одно подозрение, за цвет кожи!!!!11
metulag 28 января 2018 | 21:56
sim: Черные полицейские мочат белых за цвет кожи?
Даже и черных мочат, если думают, что это белые лица гуталином намазали.
Я тоже об этом читал, как и ты.
putinnavsegda 28 января 2018 | 21:44
А если бы не пытался бежать, уже гулял бы на свободе под подпиской о невыезде. У нас в районе так вот запросто кавказскую банду отпустили.
brandfa 28 января 2018 | 21:58
полицейский при попытки задержания
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При попыткЕ, блин, позорники!