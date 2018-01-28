Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский встретился сегодня с участниками акции «Забастовка избирателей»
Он пришёл на Тверскую и поговорил с несколькими протестующими. Жириновский рассказал им, что был таким же 30 лет назад, что его трижды задерживали на Пушкинской площади. В ответ политик услышал предложение снять свою кандидатуру с выборов президента.
Комментарии24
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uhovostro 28 января 2018 | 21:05
Странно, что ему там морду не набили, на всякий случай...
hanghin 28 января 2018 | 21:06
uhovostro: странно, правда, там ведь было одно быдло
nikitin43 28 января 2018 | 21:20
hanghin: и оно быдло было под охраной кучи телохранителей , жирик давно один не ходит , чай не горбачёв .
zolingen 28 января 2018 | 21:27
hanghin: аааа , он без сына был ?
malanoff 28 января 2018 | 21:45
uhovostro: Первая веселая новость за целый день. Жириновского попросили сняться с выборов . Надо было попросить его забрать с собою вождя вместе с его Росгвардией.
master_analitik 28 января 2018 | 21:51
В ответ политик услышал предложение снять свою кандидатуру с выборов президента.
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Это хороший совет, так как Жириновский - старый пердун, а потому ему следует отдать свои голоса за Владимира Владимировича Путина и Наталью Владимировну Поклонскую.
jetsam 28 января 2018 | 21:07
" что был таким же 30 лет назад,".... потом пошел в депутаты и выкинул всякую дурь из головы...и совесть, заодно...
es7 28 января 2018 | 21:14
jetsam: выкинул всякую дурь из головы...и совесть, заодно...
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Жириновский прямо говорил в начале приватизации что народ ограбят либералы... Мы над ним смеялись тогда... а он прав оказался
katamaran 28 января 2018 | 21:17
es7: Ему ли не знать. Он же либеральный демократ. Самый главный по стране.
marineru 28 января 2018 | 21:17
es7: либерал-демократ говорил, что будет участвовать в ограблении народа и ведь не обманул.....
es7 28 января 2018 | 21:21
marineru: katamaran: Жириновский не автор приватизации...
katamaran 28 января 2018 | 21:38
es7: Он заказчик и выгодоприобретатель.
ankor1942 28 января 2018 | 21:42
es7: Он не автор,он пособник любой власти.
sarmat51 28 января 2018 | 21:31
es7:Жириновский прямо говорил в начале приватизации что народ ограбят либералы... Мы над ним смеялись тогда... а он прав оказался
не можешь понять такую малость ..мозги текут ?? не либералы грабят народ ааааааа
грабители назвали себя либералами
black100 28 января 2018 | 21:34
es7: Будучи лидером Либерально дем. партии так и говорил :" Мы вас ограбим" ?
pit_in_piter 28 января 2018 | 21:42
es7: *Жириновский прямо говорил*
беременной журналистке:"Вот прикажу охране они вас изнасилуют со словами Христос воскрес!"
malanoff 28 января 2018 | 21:50
es7: "Жириновский прямо говорил в начале приватизации что народ ограбят либералы.."
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Ну да , этот либерастище сам хотел ограбить Россию , но его опередили единороссищи во главе с Путиным
sab171 28 января 2018 | 21:52
es7: ты то какое отношение к народу имеешь, и не прячься под честного таможенника, либералы тебя нищету обобрали............ в проруби с лебедями то купался?
askol2016 28 января 2018 | 21:09
А купюры тысячные не раздавал всем подряд?
es7 28 января 2018 | 21:12
/Жириновский рассказал им, что был таким же 30 лет назад, что его трижды задерживали на Пушкинской площади./
Все мы такими глупыми по малолетству были... А в результате коммунисты правы оказались... Гнать этих либерастов нужно поганой метлой...
pmasel 28 января 2018 | 21:31
es7: Ты наверное бездомный. Или квартира(дом) все-таки в собственности?
sab171 28 января 2018 | 21:55
pmasel: откуда у него квартира, в детстве черные либералы отобрали, по вокзалам да обезьянникам слоняется, нашел себе вождя- жирика.
i_c_e 28 января 2018 | 21:30
Так вот почему команды вязать всех не было — там Жирик ностальгировал.
zztop1960 28 января 2018 | 21:40
Так Жирик с молодости на митинги ходил , по заданию КГБ.