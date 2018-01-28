Ксения Собчак передала задержанному Алексею Навальному еду и воду...

Телеведущая и кандидат в президенты приехала к политику в ОВД «Якиманкасразу после того, как вернулась из поездки в Чечню. Об этом сообщает штаб Собчак. В сообщении также приводятся слова телеведущей, о том, что она считает задержание оппозиционера незаконным.

Сегодня полицейские задержали Алексея Навального на Тверской спустя несколько минут после того, как он присоединился к организованной им акции «Забастовка избирателей».

В ОВД Якиманка оказались и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Полицейские сегодня с инструментами пришли ломать дверь в офис ФБК, откуда соратники Алексея Навального рассказывали о сегодняшних протестных акциях. При этом силовики объясняли свои действия тем, что поступило сообщение об угрозе взрыва, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

На сайте Алексея Навального говорится, что в сегодняшних акциях приняли участие жители 118 городов.