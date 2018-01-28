Ксения Собчак передала задержанному Алексею Навальному еду и воду
Телеведущая и кандидат в президенты приехала к политику в ОВД «Якиманкасразу после того, как вернулась из поездки в Чечню. Об этом сообщает штаб Собчак. В сообщении также приводятся слова телеведущей, о том, что она считает задержание оппозиционера незаконным.
Сегодня полицейские задержали Алексея Навального на Тверской спустя несколько минут после того, как он присоединился к организованной им акции «Забастовка избирателей».
В ОВД Якиманка оказались и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Полицейские сегодня с инструментами пришли ломать дверь в офис ФБК, откуда соратники Алексея Навального рассказывали о сегодняшних протестных акциях. При этом силовики объясняли свои действия тем, что поступило сообщение об угрозе взрыва, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.
На сайте Алексея Навального говорится, что в сегодняшних акциях приняли участие жители 118 городов.
Комментарии39
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reyd_en 28 января 2018 | 21:04
Грят сисяндр откусил погон у нацгвардейца.
Гаплык. Теперь точно посодют.
Борьба с режЫмом в самом разгаре.
patrik41 28 января 2018 | 21:11
Ксения Собчак передала задержанному Алексею Навальному еду и воду...
Голову даю на отрез, что Анатольевна наплевала в дачку "говноеда" и измазала её своими козявками, если не верите, вбейте в любом поисковике "собчак козявки" и убедитесь в её коварстве.
sdubaruh 28 января 2018 | 21:11
patrik41: Вдул бы Навальному?
patrik41 28 января 2018 | 21:19
sdubaruh:
Нет, Собчак бы я не вдул, поджопник бы ей дал, потом обоссал М.Виторгана и А.Навального и сразу сбежал, пока менты не приехали и всех не повязали. .
doc8_vikt 28 января 2018 | 21:39
Ксения Собчак передала задержанному Алексею Навальному еду и воду..
+++++++++++++++++++++
Могла бы еще в стиле Дома 2 и дать Лёхе немного ласки.
pit_in_piter 28 января 2018 | 21:47
doc8_vikt: *Могла бы еще в стиле Дома 2 и дать Лёхе немного ласки*
Доктор - онанист, оригинально!
headhunter_ 28 января 2018 | 21:49
patrik41: "Нет, Собчак бы я не вдул, поджопник бы ей дал, потом обоссал М.Виторгана и А.Навального и сразу сбежал, пока менты не приехали и всех не повязали. ."
Портянки, вы зачем сегодня Педрика напоили "Боярышником"? :-D
practolog 28 января 2018 | 21:52
Проктолог Навальному ,там в камере, случаем не нужен?
Голосуем за Грудинина!
kolenval99 28 января 2018 | 21:18
patrik41: "..Голову даю на отрез.."
Когда петуху отрезают голову, он этого не знает.
И продолжает бегать кругами и строчить камменты.
liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 21:33
Бедному Лёше некому было воды с дошираком принести больше?
dimadima1965 28 января 2018 | 21:19
patrik41: кому твоя немытая голова , почем минетик патер?
guliai_pole 28 января 2018 | 21:38
patrik41: Такая , с позволения сказать, "голова" и на туловище не функционирует...
и ценности не представляет.
chimp2013 28 января 2018 | 21:45
patrik41 : Хорошо то как... Хорошо, что пишешь так. Читая таких придурков, есть шанс, что ЭХО не закроют , а персонал не посадят. Пиши еще, еще и еще. ( Ух ты! А ты случаем не штатный сотрудник ЭХО?!)
skolzki 28 января 2018 | 21:23
reyd_en: Уже представил , как Ксюха краюху хлеба дастает и ключевую водицу из своей сумочки от Гучи ,бугагагагага))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
master_analitik 28 января 2018 | 21:47
Собчак - еще не пропащая баба, так как накормила Навального из жалости. К тому же она искупалась в проруби на Крещение. Поэтому нам всем следует выбирать Президента только из 2 кандидатов: Путина и Собчак, так как оба купались в проруби на Крещение. А остальным засранцам не место в избирательном списке!
practolog 28 января 2018 | 21:57
master_analitik:
А ко мне на процедуры желательно приходить натощак!
aleko_1 Александр Королев 28 января 2018 | 21:50
reyd_en: aleko_1: Кампания Собчак не имеет иного смысла как расколоть сторонников Навального и оппозицию. Вдумайтесь- даже если оне наберет опасное для Путина число голосов, ему достаточно сказать несколько слов, чтобы свести число ее сторонников на нет. Все кто читал доклад Марины Салье знают, что ее папа ничего не предпринимал, когда его заместитель Путин махинировал с продовольствием- заключал контракты с фирмами однодневками, которые вывозили ценные металлы а взамен продукты, на которые были заключены контракты, не ввозили. Очевидно, ее папа Собчак с этого что-то имел. И впослествии способствовал тому, чтобы Путин стал президентом. И если он увидит, что Собчак вдруг стала набирать много голосов, ему достаточно выступить и сказать, что он очень благодарен папе Собчак за то, что тот помог ему стать президентом, и не имеет претензий к Ксении Собчак. И она сдуется в момент. Так что тех, кто на нее понадеется, ждет разочарование
nanatytwo 28 января 2018 | 21:04
Дом-3 реалити-шоу.
daos15 28 января 2018 | 21:07
nanatytwo: Еду и воду )))))))))))))))))))))))))))))) Шоу)
agriment 28 января 2018 | 21:45
daos15: 21:07 "Еду и воду"
- В здании полицейских даже кулера для воды нет,
в этом здании ОУФМС ЦАО расположен, может вместе загранпаспорта оформляли?
jetsam 28 января 2018 | 21:05
он чего - после сауны был?
голодный и сухой? бедняга... кругом москва, а не выпить и не закусить....
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 21:48
Сабчак вообще не в теме.
В таких случаях надо чифирь передавать.
good__world 28 января 2018 | 21:08
Добрая Ксюша Навальному принесла в СИЗО еду и воду
И попросила полицию как можно дольше не выпускать его на свободу.
varangian2011 28 января 2018 | 21:47
good__world: Собчак сделала Навальному хорошее предложении быть её представителем на выборах. Это открывает возможность Навальному выступать в дебатах на телевидении, и на глазах всей России разнести в пух и прах медвепутов. Но Лёша со своими единоличными амбициями упрям как осел.
midnightblues 28 января 2018 | 21:10
Есть статьи дополнительных расходов
явка должна быть достигнута любой ценой
даже гамбургерами Навальному
boseal 28 января 2018 | 21:18
А еще тихо шепнула "карбонарию", - "Не волнуйся Леха, я за тебя выборы про%бу".))
pukins_1 28 января 2018 | 21:20
"Ксения Собчак передала... Алексею Навальному еду и воду" - а ведь неплохой расклад получается: Навальный - Президент, Собчак - глава Администрации Президента...
zolingen 28 января 2018 | 21:24
Я б не взял.
wsempivet 28 января 2018 | 21:29
Хитромордая путинская прокладка!
sbk 28 января 2018 | 21:31
А предыдущие задержания - законны?
Где была Собчак?
ego5877 28 января 2018 | 21:36
И вазелина баночку
es7 28 января 2018 | 21:37
/Собчак передала задержанному Алексею Навальному еду и воду/
Добрая она, краюху хлеба передаст а сама его сторонников к себе переманивает...
Как будто Алексею кушать нечего...
vlastimil_popogrebski 28 января 2018 | 21:37
ОВД "Якиманкасразу уже мем. Погуглите
agriment 28 января 2018 | 21:52
vlastimil_popogrebski: 21:37 "ОВД "Якиманкасразу уже мем"
Отдел МВД (ОВД) «Якиманка»
Адрес: Москва, Большая Полянка улица, 33/41,
другое дело это не СИЗО.
В этом же здании находится отделение миграционной службы ЦАО, Алексей с Ксюшей скорее визу/загранпаспорта оформляли.
vulgaris_liberal 28 января 2018 | 21:44
Смелая женщина. Наверняка под юбкой проносила чтобы вертухаи не учуяли :)
headhunter_ 28 января 2018 | 21:54
vulgaris_liberal: "Смелая женщина. Наверняка под юбкой проносила чтобы вертухаи не учуяли :)"
Это твоя мамка тебя водила под юбкой, чтобы людей не пугать, vulgaris_liberal. Ну портянки, все отметились? А то мне еще доклад в Госдеп писать...;-)
pedro_juares 28 января 2018 | 21:45
Ксения все-таки придумала как пролезть в новостную полосу. Ну, она в этом плане находчивая.
bond000007 28 января 2018 | 21:45
Надеюсь, в воде не было полония.
peresvet73 28 января 2018 | 21:50
У Навального жена есть.