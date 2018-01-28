Людмилу Сенчину похоронили в Петербурге на Смоленском кладбище
Ранее в Театре музыкальной комедии прошла гражданская панихида. Певица и актриса скончалась 25 января. Ей было 67 лет.
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Ранее в Театре музыкальной комедии прошла гражданская панихида. Певица и актриса скончалась 25 января. Ей было 67 лет.
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