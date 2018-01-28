Три человека, по последним данным, погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Среди жертв есть ребенок, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Двое детей и один взрослый находятся в больнице. Это одна семья, спасаясь от пожара они выпрыгнули из окна. Известно, что загорелась квартира на 6-м этаже. Причины выясняются.
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