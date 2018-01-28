"В СПЧ полагают, что действия полиции во время сегодняшних акций протеста были сдержанными"

Они соответствовали рекомендациям Совета Европы и Совета по правам человека, сказал в интервью агентству Интерфакс глава СПЧ Михаил Федотов. Он считает, что в случаях, где акции не были согласованы, организаторам следовало искать компромиссные решения. «На согласованный митинг пришло бы больше людей» — сказал Федотов.