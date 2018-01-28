В СПЧ полагают, что действия полиции во время сегодняшних акций протеста были сдержанными
Они соответствовали рекомендациям Совета Европы и Совета по правам человека, сказал в интервью агентству Интерфакс глава СПЧ Михаил Федотов. Он считает, что в случаях, где акции не были согласованы, организаторам следовало искать компромиссные решения. «На согласованный митинг пришло бы больше людей» — сказал Федотов.
Комментарии20
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gvs 28 января 2018 | 20:38
Спасибо опричникам, что никого не убили
daos15 28 января 2018 | 20:42
gvs: Убили, убили, десятки сотни! Завтра ВВС и CNN сообщат )))
gonduras_on_kolima 28 января 2018 | 21:00
daos15: Слышь, удило, повинтили ни за что 180 человек - это значит сдерживались?
Что до Бибиси и Сиэнэн, откуда слова такие знаешь, портянка?
Твоя ватная голова грузится гавньюсами и зомбокиселями.
serhio_25__ 28 января 2018 | 21:32
gonduras_on_kolima: ""повинтили ни за что 180 человек"" - что-то 180 человек маловато с миллионных митингов по всех России.
mihail276 28 января 2018 | 21:01
daos15: Пиши по делу, все денюжки пригожина профукали пустой болтовнёй, с претензией на юмор.
jetsam 28 января 2018 | 20:40
федот, да не тот... полагает он на согласованный:
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В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съесть?
— Съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть?! :)
vlabumur 28 января 2018 | 20:42
До 2011 года данный совет возглавляла Памфилова Элла Александровна.
Данному органу при президенте у меня доверия нет.
serhio_25__ 28 января 2018 | 21:34
vlabumur: А чем тебе Памфилова не угодила? Уголовника до выборов не допустила? Какое страшное преступление.
gavrikoff2007 28 января 2018 | 20:45
Федотов забыл сказать, что к Конституции это не имеет ни какого отношения. Хотя Путин и Конституция вещи не совместимые.
vladimir1967 28 января 2018 | 20:48
Задержание Навального не за что это сдержанная реакция? По-моему у Федотова отрастает чуровская борода.
timber_head 28 января 2018 | 20:54
"В СПЧ полагают, что действия полиции во время сегодняшних акций протеста были сдержанными"
Жаль, что СПЧ как-то упустил из виду, что любые действия против участвующих в таких акций, нарушают их права, закрепленные Конституцией.
ki000999 28 января 2018 | 20:54
В СПЧ полагают, что действия полиции во время сегодняшних акций протеста были сдержанными............... Там даже и полиция была? Сдерживалась, или приказа не было? В повседневной жизни, вижу, что полиции нет на улицах, стоят иногда где то в сторонке, вместо того, что бы патрулировать и предотвращать преступления и правонарушения!!!!!! Россия спивается!!! Аклашей стало больше чем при ЕБНе, но тогда то хоть патрули пешие ходили по двое!!!! А сейчас что!!!????
chomja 28 января 2018 | 20:57
Так ведь это же Совет по правам одного единственного человека. Фамилия этого экземпляра всем известна.
edun1952 28 января 2018 | 20:59
Предвыборная белопушистость.
dirizhabli 28 января 2018 | 21:00
В СПЧ, как и следовало ожидать при нынешнем режиме, сидит Федот, да не тот.
grishakras 28 января 2018 | 21:02
Что реально сделал Федотов? Или он просто прокладка для смягчения произвола?
sim202_ 28 января 2018 | 21:09
Две сотни человек повязали ни за что - это сдержанность...
detul 28 января 2018 | 21:31
sim202_: Две сотни из двух тысяч на сто восемнадцать городов ? Мощнейшие акции !! И как только полиции удалось вычислить эти двести повязанных ??
sadda 28 января 2018 | 21:36
Пока глава Росгвардии Золотов дубинками строит в России светлое будущее, его несчастная дочурка Дарья мучается в бездуховной Великобритании. Вот как приходится страдать всем отпрыскам настоящих патриотов России.....
detul 28 января 2018 | 21:43
sadda: Страдает от того, что боится, как бы английские барыги не отжали честно заработанные папой деньги, вывезенные дочкой на хранение в Британию? А ведь могут.