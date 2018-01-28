Координатора петербургского штаба Алексея Навального выпустили из полиции
Об этом сообщает издание ОВД-инфо. Ранее в штабе сообщали, что не могут найти Дениса Михайлова, которого задержали во время «Забастовки избирателей» несколько часов назад.
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Об этом сообщает издание ОВД-инфо. Ранее в штабе сообщали, что не могут найти Дениса Михайлова, которого задержали во время «Забастовки избирателей» несколько часов назад.
Комментарии7
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sergei_tn 28 января 2018 | 20:35
Интересно, а полиция, хотя бы для проформы, придумывает причину задержания.
Или она уже выше таких мелочей :)
abuvgrobu 28 января 2018 | 20:36
Да пустите его уже в тюрьму на ПМЖ, звери!
Старается человек, всеми силами туда рвётся, а его обламывают постоянно.
daos15 28 января 2018 | 20:44
Опять либералов обломили))) И поголодать не дадут и позвоночник даже не сломают )
rampa 28 января 2018 | 20:49
daos15: abuvgrobu: не переживайте, сами все это попробуете, потом поделитесь ощущениями
vulgaris_liberal 28 января 2018 | 20:44
Даже 15 суток не дали? Кровавый тиран открыто демонстрирует свое презрение у молодому перспективному оппозиционеру. Тут прямая дорога в еспч
ivanov356 28 января 2018 | 20:51
Жандармы такой героизм проявили, так отчаянно махали палочками на обычных людей и опять неумных отважных воинов подставили.
nik213 28 января 2018 | 21:16
Долой плешивого