Z Архив новостей новости
5 29 6 2928
Эксклюзив Эха 20:29, 28 января 2018

В 118 городах в России и за рубежом, по данным организаторов, сегодня прошли акции в поддержку забастовки избирателей

Алексей Навальный призвал в этот день выйти на митинги и шествия в поддержку идеи бойкота президентских выборов. В столице, по оценкам наших корреспондентов, к протестам присоединились до 3 тысяч человек. Участники акции в интервью «Эху Москвы» говорили, что не боятся задержаний.

Сам Алексей Навальный и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией были задержаны и сейчас находятся в ОВД Якиманка. В регионах также были задержания. По данным ОВД-Инфо, всего в разных городах в отделения полиции доставили около 250 человек. Многих к этому часу уже отпустили. На сайте Навального говорится, что всем задержанным обещают оказать юридическую помощь.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mmakarov14 28 января 2018 | 20:32

Беги, Вова, Беги....

liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 20:34

mmakarov14: сказали ему хором дети 10-16 лет

patrik41 28 января 2018 | 20:38

В 118 городах в России и за рубежом, по данным организаторов, сегодня прошли акции в поддержку забастовки избирателей...

Красавчики, молодцы, вот не подберёшь другого слова - молодцы. Такую срамную оппозицию как вы, В.Путин должен носить на руках.

edyatel 28 января 2018 | 20:45

patrik41: А если вообще не проводить Выборы, что будет?
Путин останется пожизненно?
Но это же смешно...
А если назначить новые, то снова Путин будет лидировать и снова не пустят Навального, срок давности-то ещё не пройдёт

patrik41 28 января 2018 | 20:56

edyatel:

Навальный не выиграет, хоть допускай его до каждых выборов - он поджидованная мразь, еврейская обезьянка, дружок Евгении Альбац и Виктора Шендеровича... я ничего не имею против евреев, я просто говорю про голосование в России, условно, трусы Натальи Поклонской, обошли бы Алексея Анатольевича на выборах в России любого уровня.

master_analitik 28 января 2018 | 20:57

edyatel:
А если вообще не проводить Выборы, что будет?
Путин останется пожизненно?
===================
Выборы следует вообще запретить, так как демократия - это не власть народа, а власть денег, а деньги находятся как правило у олигархов либеральной наружности, которые одновременно как правило гомики и педики. России нужна Монархия. А Монарха избирает ни какой-то там непонятный народ, а сам Бог.

solonko 28 января 2018 | 21:08

master_analitik: То, что в России народ - "непонятный" - согласен. Так себе народишко.

es7 28 января 2018 | 21:19

solonko: То, что в России народ - "непонятный" - согласен
---------------
Народ Вам верил в 90х, поддержал Ваши бредни, а Вы его обманули... разрушили экономику всё разворовали и довели народ до нищеты...

Чего тут не понятного?

ergep 28 января 2018 | 21:28

master_analitik: Я полагаю Б-г в этом балагане уже давно не участвует

echo_shar 28 января 2018 | 21:20

edyatel:
Лучше проводить выборы, но как в Китае, где она партия или как в штатах, где вечный тандем из двух партий и никаких Алексеев Анальных на горизонте. )))

begly_ 28 января 2018 | 20:57

За рубежом! Ага, а за руб ежом не хотели бы, а за трёшку раком?
Делать нам нежуй тут, чтобы по митингам шоблаться.

nik213 28 января 2018 | 21:04

patrik41: Пертручо, в своем говне ты давно увяз по уши. Извини, но других слов не подберу

patrik41 28 января 2018 | 21:40

nik213:

Не извиняйся, гонишь? Я хер на тебя положил, можешь писать всё что угодно.

echo_shar 28 января 2018 | 21:18

liberal_rodinu_predal:
Уточнение 0,00000000% детей. ))

sg67g 28 января 2018 | 20:35

mmakarov14:
От обоих обосравшихся навальнят? Да, это страшно..
Ты сам, херой, , кстати, где в штаны наложил? Дома или у подъезда

liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 20:39

sg67g: прикол в том, что сегодняшний митинг высмеяли даже Дождь и Варламов в блоге.

nik213 28 января 2018 | 21:07

sg67g: О-о.. путиноид с авкой удивительно смахивающей на мандовошку. Привет, существо

boseal 28 января 2018 | 21:11

sg67g: Навальный тут недавно призвал свой электорат отказаться от целенаправленной порчи бюллетеней, понимая что кинь он подобный клич и после выборов уже не скажешь, мол видите сколько людей на выборы не пришли...а знаете почему? потому что я попросил))).

ergep 28 января 2018 | 20:41

mmakarov14: он не может, у него ноги короткие

skolzki 28 января 2018 | 20:50

mmakarov14: Мда , обгадились вы знатно , 5 тысяч собрали на всю страну ))))

nik213 28 января 2018 | 21:10

skolzki: М-да, более склизких и мерзких существ, как ты, да и твой плешивый кумир тоже, страна ещё не знала. Доказательством тому миллионы голосов.

skolzki 28 января 2018 | 21:17

nik213: А в чем причина хоть , что вы так обгадились в этот раз ,поясни ,денег не выдал гос.деп или в чем то другом? Я просто децствительно не понимаю , почему так резко поддержка сисяна падает , может виной тому я с Шарием , которые помогают насральному стать президентом?)))))

nanatytwo 28 января 2018 | 21:01

mmakarov14: Тапком его, тапком.

drgonish 28 января 2018 | 21:51

mmakarov14:
{Беги, Вова, Беги....]

От кого хоть?
3 тыщи протестующих в двенадцатимиллионной(!!!) Москве.
И аж 250 задержанных по всей стране. Это даже не смешно.
В Москве за сутки алкашни за рулем больше собирают.

Как же Путин боится навалнят. Уууу.

eule 28 января 2018 | 20:36

За чей счёт банкет?

wsempivet 28 января 2018 | 20:44

Московское быдло не вышло на улицу! Заплыли жиром диванные москали! Позорники! Пропутинские лизуны!

sgvmajor_66 28 января 2018 | 20:59

Если не будет такого сдерживания протестантов и будет гарантия невмешательства силовиков , то на улицу выйдут все 86 % "поддержки " и этой власти не станет.

es7 28 января 2018 | 21:17

/Участники акции в интервью «Эху Москвы» говорили, что не боятся задержаний. /

А что им боятся? власть такая страшная, что селфи в автозаках с глупым счастливым лицом...

ua_bank 28 января 2018 | 21:58

Это даже не смешно. За такие организации митингов США должны прекратить выплачивать Навальному деньги и найти другого претендента, а ни этого импотента. Стыдно за такую позорную оппозицию в России.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 339 6 6319 23.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 340 6 8013 22.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 327 6 19666 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 340 6 22713 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 95. Гул затих. 99 секунд Всем было просто страшно. Алла Демидова писала, что «так гениально Володя не играл ни до, ни после». Высоцкий мог умереть каждую секунду, и никто не знал, чем все это закончится…

5 157 6 12575 27.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 66 6 5381 19:07
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Блоги

+ Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…

5 87 6 7663 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, сталин, история, минкульт, экстремизм, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 96 6 8520 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Блоги

Анна Иванова блогер

«Нахлебницы» и «благодетели» Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…

5 78 6 7118 23.01
Kобщество, отношения, семья, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Извращенный» референдум Выяснилось, что оппозиционер Дмитрий Гудков горячо поддерживает перенос памятника Ленину. Как он пишет на своей странице в Фейсбуке, «это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте»...

5 184 6 16775 27.01
Kполитика, история, дискуссии, мнения
Голосование
Вы ощущаете, что против России ведется информационная война?
5 58 6 5309 26.01
Новости

Алексея Навального задержали на Тверской улице Полицейские не дали политику дойти до Пушкинской площади, где собрались около тысячи человек…

5 91 6 8392
Новости

Московские полицейские болгаркой вскрыли дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией Оттуда идет интернет-трансляция, посвященная сегодняшним акциям…

5 55 6 5291
Блоги

Кусок эфира

Цви Критцер: Раны Холокоста не вскрыты до конца Все остались живы. И мама рассказывала, что после войны на них смотрели с упреком другие евреи. Как так, семья шесть человек и родители остались в живых. Мама говорит, что мы себя чувствовали неудобно…

5 65 6 6448 23.01
Kхолокост, литва, эфиры, мнения
Интервью Особое мнение

Павел Гусев гость: Павел Гусев главный редактор газеты «Московский комсомолец»

Придет Навальный – через год ненависть к Навальному у населения и у тех людей, кто сегодня его поддерживает, будет еще больше

5 172 6 17263 26.01
#слушать 36:49 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 197 6 19979 26.01
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события

Популярное за неделю

Новости

Акции протеста сторонников Алексея Навального прошли уже в ряде российских городов Не обошлось без задержаний…

5 63 6 22310
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 127 6 148191 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Проголосуете ли вы за Путина, если вам за это простят ваш кредит?
5 175 6 35447 22.01
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А чё, мата нет И ведь задействованы в этом ужасе несколько человек: идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир…

5 301 6 175481 23.01
Kобщество, творчество, мнения
Блоги

+ «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий Акция прошла под пристальным вниманием полиции…

5 384 6 125598 09:53
8читать ;смотреть
Kнавальный, митинги, акции, политика, выборы, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6646153
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3261684

Сегодня в эфире