В 118 городах в России и за рубежом, по данным организаторов, сегодня прошли акции в поддержку забастовки избирателей...

Алексей Навальный призвал в этот день выйти на митинги и шествия в поддержку идеи бойкота президентских выборов. В столице, по оценкам наших корреспондентов, к протестам присоединились до 3 тысяч человек. Участники акции в интервью «Эху Москвы» говорили, что не боятся задержаний.

Сам Алексей Навальный и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией были задержаны и сейчас находятся в ОВД Якиманка. В регионах также были задержания. По данным ОВД-Инфо, всего в разных городах в отделения полиции доставили около 250 человек. Многих к этому часу уже отпустили. На сайте Навального говорится, что всем задержанным обещают оказать юридическую помощь.