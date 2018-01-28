В 118 городах в России и за рубежом, по данным организаторов, сегодня прошли акции в поддержку забастовки избирателей
Алексей Навальный призвал в этот день выйти на митинги и шествия в поддержку идеи бойкота президентских выборов. В столице, по оценкам наших корреспондентов, к протестам присоединились до 3 тысяч человек. Участники акции в интервью «Эху Москвы» говорили, что не боятся задержаний.
Сам Алексей Навальный и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией были задержаны и сейчас находятся в ОВД Якиманка. В регионах также были задержания. По данным ОВД-Инфо, всего в разных городах в отделения полиции доставили около 250 человек. Многих к этому часу уже отпустили. На сайте Навального говорится, что всем задержанным обещают оказать юридическую помощь.
Комментарии29
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mmakarov14 28 января 2018 | 20:32
Беги, Вова, Беги....
liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 20:34
mmakarov14: сказали ему хором дети 10-16 лет
patrik41 28 января 2018 | 20:38
В 118 городах в России и за рубежом, по данным организаторов, сегодня прошли акции в поддержку забастовки избирателей...
Красавчики, молодцы, вот не подберёшь другого слова - молодцы. Такую срамную оппозицию как вы, В.Путин должен носить на руках.
edyatel 28 января 2018 | 20:45
patrik41: А если вообще не проводить Выборы, что будет?
Путин останется пожизненно?
Но это же смешно...
А если назначить новые, то снова Путин будет лидировать и снова не пустят Навального, срок давности-то ещё не пройдёт
patrik41 28 января 2018 | 20:56
edyatel:
Навальный не выиграет, хоть допускай его до каждых выборов - он поджидованная мразь, еврейская обезьянка, дружок Евгении Альбац и Виктора Шендеровича... я ничего не имею против евреев, я просто говорю про голосование в России, условно, трусы Натальи Поклонской, обошли бы Алексея Анатольевича на выборах в России любого уровня.
master_analitik 28 января 2018 | 20:57
edyatel:
А если вообще не проводить Выборы, что будет?
Путин останется пожизненно?
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Выборы следует вообще запретить, так как демократия - это не власть народа, а власть денег, а деньги находятся как правило у олигархов либеральной наружности, которые одновременно как правило гомики и педики. России нужна Монархия. А Монарха избирает ни какой-то там непонятный народ, а сам Бог.
solonko 28 января 2018 | 21:08
master_analitik: То, что в России народ - "непонятный" - согласен. Так себе народишко.
es7 28 января 2018 | 21:19
solonko: То, что в России народ - "непонятный" - согласен
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Народ Вам верил в 90х, поддержал Ваши бредни, а Вы его обманули... разрушили экономику всё разворовали и довели народ до нищеты...
Чего тут не понятного?
ergep 28 января 2018 | 21:28
master_analitik: Я полагаю Б-г в этом балагане уже давно не участвует
echo_shar 28 января 2018 | 21:20
edyatel:
Лучше проводить выборы, но как в Китае, где она партия или как в штатах, где вечный тандем из двух партий и никаких Алексеев Анальных на горизонте. )))
begly_ 28 января 2018 | 20:57
За рубежом! Ага, а за руб ежом не хотели бы, а за трёшку раком?
Делать нам нежуй тут, чтобы по митингам шоблаться.
nik213 28 января 2018 | 21:04
patrik41: Пертручо, в своем говне ты давно увяз по уши. Извини, но других слов не подберу
patrik41 28 января 2018 | 21:40
nik213:
Не извиняйся, гонишь? Я хер на тебя положил, можешь писать всё что угодно.
echo_shar 28 января 2018 | 21:18
liberal_rodinu_predal:
Уточнение 0,00000000% детей. ))
sg67g 28 января 2018 | 20:35
mmakarov14:
От обоих обосравшихся навальнят? Да, это страшно..
Ты сам, херой, , кстати, где в штаны наложил? Дома или у подъезда
liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 20:39
sg67g: прикол в том, что сегодняшний митинг высмеяли даже Дождь и Варламов в блоге.
nik213 28 января 2018 | 21:07
sg67g: О-о.. путиноид с авкой удивительно смахивающей на мандовошку. Привет, существо
boseal 28 января 2018 | 21:11
sg67g: Навальный тут недавно призвал свой электорат отказаться от целенаправленной порчи бюллетеней, понимая что кинь он подобный клич и после выборов уже не скажешь, мол видите сколько людей на выборы не пришли...а знаете почему? потому что я попросил))).
ergep 28 января 2018 | 20:41
mmakarov14: он не может, у него ноги короткие
skolzki 28 января 2018 | 20:50
mmakarov14: Мда , обгадились вы знатно , 5 тысяч собрали на всю страну ))))
nik213 28 января 2018 | 21:10
skolzki: М-да, более склизких и мерзких существ, как ты, да и твой плешивый кумир тоже, страна ещё не знала. Доказательством тому миллионы голосов.
skolzki 28 января 2018 | 21:17
nik213: А в чем причина хоть , что вы так обгадились в этот раз ,поясни ,денег не выдал гос.деп или в чем то другом? Я просто децствительно не понимаю , почему так резко поддержка сисяна падает , может виной тому я с Шарием , которые помогают насральному стать президентом?)))))
nanatytwo 28 января 2018 | 21:01
mmakarov14: Тапком его, тапком.
drgonish 28 января 2018 | 21:51
mmakarov14:
{Беги, Вова, Беги....]
От кого хоть?
3 тыщи протестующих в двенадцатимиллионной(!!!) Москве.
И аж 250 задержанных по всей стране. Это даже не смешно.
В Москве за сутки алкашни за рулем больше собирают.
Как же Путин боится навалнят. Уууу.
eule 28 января 2018 | 20:36
За чей счёт банкет?
wsempivet 28 января 2018 | 20:44
Московское быдло не вышло на улицу! Заплыли жиром диванные москали! Позорники! Пропутинские лизуны!
sgvmajor_66 28 января 2018 | 20:59
Если не будет такого сдерживания протестантов и будет гарантия невмешательства силовиков , то на улицу выйдут все 86 % "поддержки " и этой власти не станет.
es7 28 января 2018 | 21:17
/Участники акции в интервью «Эху Москвы» говорили, что не боятся задержаний. /
А что им боятся? власть такая страшная, что селфи в автозаках с глупым счастливым лицом...
ua_bank 28 января 2018 | 21:58
Это даже не смешно. За такие организации митингов США должны прекратить выплачивать Навальному деньги и найти другого претендента, а ни этого импотента. Стыдно за такую позорную оппозицию в России.