На Кипре завершился первый тур президентских выборов

Во второй, по данным exit poll, выходят действующий глава государства Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистов Ставрос Малас. Официальных результатов пока нет. Ожидается, что второй тур пройдёт 4 февраля, — сообщает Ассошиэйтед Пресс.