На Кипре завершился первый тур президентских выборов
Во второй, по данным exit poll, выходят действующий глава государства Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистов Ставрос Малас. Официальных результатов пока нет. Ожидается, что второй тур пройдёт 4 февраля, — сообщает Ассошиэйтед Пресс.
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master_analitik 28 января 2018 | 20:12
На Кипре должны понять, что все православные страны, кроме России, проиграли в борьбе со всеми внешними угрозами. А потому Кипр должен войти в состав России как субъект Российской федерации.