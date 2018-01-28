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20:02, 28 января 2018

Власти Чечни раскритиковали сегодняшний пикет Ксении Собчак в Грозном

Телеведущая и кандидат в президенты выступила в поддержку правозащитника Оюба Титиева. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сказал агентству Интерфакс, что требования Собчак являются «странными» и  противоречит её собственным высказываниям о том, что она выступает за соблюдение законов. «Как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков? Для этого есть надзорные органы» — сказал Каримов. Напомню, Тититев вину не признаёт. Он говорит, что наркотики ему подбросили полицейские.

Комментарии

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srk2658lu 28 января 2018 | 20:06

Альви - мастак чеченской риторики. Наркотики же обнаружили!?

vasilevich58 28 января 2018 | 20:19

Хорошо, что героин не подбросили!
Респект Ксении!

zztop1960 28 января 2018 | 20:27

vasilevich58: Это Ксении повезло , что у неё наркотики не нашли или пояс шахидки

lenin3 28 января 2018 | 20:32

zztop1960: а могли бы просто в горы увезти за холодильник Розенлев, фиг бы потом нашли...)))

vasyakirin 28 января 2018 | 20:58

lenin3: пехотинец крестницу генералисимуса не обидит....

astet 28 января 2018 | 20:58

lenin3: Господа, ваша наивность
граничит с детсадовской! ;))
Зачем вы записываете Собчак в самоубийцы?
Она совсем не дура
и в отличие от вас
прекрасно понимает,
что под путинской крышей
Чечня для неё - самое безопасное место в стране!

evgolius7 28 января 2018 | 20:07

Милые бранятся - только тешатся...

master_analitik 28 января 2018 | 20:08


Власти Чечни раскритиковали сегодняшний пикет Ксении Собчак в Грозном
======================
Сочак - демократ до мозга костей, а как известно демократия измеряется количеством гомиков и педиков. Есть и другое измерение демократии: это количеством наркоманов. Если есть рост количества нарокоманов и гомиков и педиков - значит есть прогресс во имя демократии. Такую девицу как Ксения Собчак нельзя подпускать к власти на пушечный выстрел.

splin2 28 января 2018 | 20:25

master_analitik: количеством гомиков и педиков.//

А ведь не каждый "гомик и педик" , даже член ГД и СФ РФ, осмелится приехать в Грозный и высказать мнение, отличное о мнения академика Кадырова.

physik 28 января 2018 | 20:25

master_analitik: Не могли бы вы повторить цепочку умозаключений,
Начать с того, почему "демократия измеряется количеством гомиков и педиков"? Заодно поясните разницу между ними.
Откуда вы взяли и другое измерение демократичности - по "количеству наркоманов"?
А вот после этого, откуда взялся главный вывод - "Такую девицу как Ксения Собчак нельзя подпускать к власти на пушечный выстрел".
Впрочем, как известно, бред логическому объяснению не поддается.

master_analitik 28 января 2018 | 20:47

physik:
Не смешите меня! Вы и сами знаете, что я прав. Именно поэтому на диком Западе пристают к нашему Президенту с нападками из-за сексуальных меньшинств. Кроме того Земной Шар не резиновый и уже сейчас переполнен, а когда население Земли будет 10 млрд, то будет совсем плохо. В тому числе и поэтому придумали сексуальные меньшиства, так как они не могут размножаться, и тем самым удастся затормозить рост населения Земли.

physik 28 января 2018 | 20:52

master_analitik: Так я сразу говорил, что логически вы ничего объяснить не сможете.
Я-то спрашивал насчет Собчак. А теперь от вас выяснилось, что из-за нее увеличивается население Земли. Бред, он всегда бред.

midnightblues 28 января 2018 | 20:59

master_analitik: Нелогично-некоторые гомики заводят детишек-как мы видим

ab40 28 января 2018 | 21:07

master_analitik: Ну раз планета переполнена, сделай доброе дело, внеси свой вклад в спасение человечества: застрелись. Затормози рост начеления Земли, уменьшением его численности на одного дебила..

zztop1960 28 января 2018 | 20:31

master_analitik: демократия измеряется количеством гомиков и педиков ??? Так по вашему Иван Грозный был демократ или отец основатель русского патриотизма граф Уваров и Ежов с Ягодой ?

diximania1948 28 января 2018 | 20:47

master_analitik: Вообще-то больше всего гомиков и педиков среди братвы Гундяева.Значит ли это , что РПЦ самая демократичная контора в России?

master_analitik 28 января 2018 | 20:51

diximania1948: zztop1960: splin2:

Не смешите меня! Вы и сами знаете, что я прав. Именно поэтому на диком Западе пристают к нашему Президенту с нападками из-за сексуальных меньшинств. Кроме того Земной Шар не резиновый и уже сейчас переполнен, а когда население Земли будет 10 млрд, то будет совсем плохо. В том числе и поэтому придумали сексуальные меньшиства, так как они не могут размножаться, и тем самым удастся затормозить рост населения Земли. Уроды не должны размножаться. России лучше иметь дело с мусульманами чем с европейскими уродами.

storoz 28 января 2018 | 20:53

master_analitik: Так в России получается демократия! Так как рост наркоманов идёт в гору бешеными темпами. Получается Путин демократ!

headhunter_ 28 января 2018 | 20:54

master_analitik: "демократия измеряется количеством гомиков и педиков."

Выходит все путенские портянки - демократы...:-D

sborisych 28 января 2018 | 20:09

Каримов, право слово, не лицемерьте. Ведь сами знаете, что султан решает всё.

abuvgrobu 28 января 2018 | 20:18

Посмотрел видео этого "пикета".
Очевидная постановка.

Во-первых, как-то подозрительно "оппоненты" давали друг другу высказаться. Обычно, если срач, то люди не шибко горят желанием выслушать другого. Там важнее самому громче и весомее высказаться. Возьмите любое ток-шоу - стоит гвалт и летают молнии. А тут прям чудеса дипломатии.
Во-вторых, единственный неприличный момент на 1:37. Когда кто-то из толпы выкрикнул "уё..вай отсюда". Казалось бы, глас народа, но человек это сказавший тут же отвернулся и растворился среди рассерженных граждан.
Но если внимательно посмотреть видос, то на 1:11 этот человек получает на ухо инструкции от чувака в красном капюшоне, который всё это действо снимает - и тут же двигается в толпу, откуда через несколько секунд и раздаётся "уё..вай".
Кстати, этот же чувак в красном капюшоне в конце видео уводит основного оппонента Собчак, а тот безропотно уходит, хотя "баттл" он вчистую проиграл.
Ну и финишный панч от Собчак - кто-нибудь хочет кофе? Ну, типа, железные яйца у Ксюши.
https://t.me/varlamov_news/2162

(комментарий скрыт)

ugiazov 28 января 2018 | 20:20

Вот и Путин всех посылает в суд. Свой карманный. Позвонковый.
Как будто в Чечне не так.

nastawnik_dulo_w 28 января 2018 | 20:21

Не пояснили.
Массовица-затейница за наркотой приезжала или наркоту привозила?

eule 28 января 2018 | 20:33

nastawnik_dulo_w: Нет, она проконтролировала трафик.

eduard53 28 января 2018 | 20:25

Хорошо, что критика не огнестрельная ...

dassie Алексей Памятных 28 января 2018 | 20:31

Сурков, что ли, придумал про надзорные органы? Вряд ли ведь пехотинец.

sasass 28 января 2018 | 20:33

Вообще -то горцы правы - Собчак вмешалась в дела другого государство - странно то , как она в Грозный попала без разрешения главы этого государства....

evg157 28 января 2018 | 20:34

.....и за это гибли и калечились наши парни....?

vlabumur 28 января 2018 | 20:34

«Как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков? Для этого есть надзорные органы»
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
На плакате Ксении была надпись "Свободу Оюбу Титиеву"

beaux 28 января 2018 | 20:37

В народе это называется валять дурака.

filosof64 28 января 2018 | 20:55

Критикуют? Ну это хорошо...а то Бориса Немцова......шакалы вонючие!

timber_head 28 января 2018 | 20:57

Ой, да ладно. не была бы эта акция согласована с Рамзаном, в лучшем случае не было бы акции, а в худшем куда-то запропастился бы кандидат в президенты.

zhannazhalevichby 28 января 2018 | 21:09

А власти не хотят раскритиковать "культурных и вежливых чеченцев" ,которые оскорбляют женщину на улице?

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