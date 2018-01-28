Власти Чечни раскритиковали сегодняшний пикет Ксении Собчак в Грозном

Телеведущая и кандидат в президенты выступила в поддержку правозащитника Оюба Титиева. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сказал агентству Интерфакс, что требования Собчак являются «странными» и противоречит её собственным высказываниям о том, что она выступает за соблюдение законов. «Как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков? Для этого есть надзорные органы» — сказал Каримов. Напомню, Тититев вину не признаёт. Он говорит, что наркотики ему подбросили полицейские.