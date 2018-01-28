В городах России завершились сегодняшние акции протеста в поддержку идеи бойкота президентских выборов
Организатор – Алексей Навальный задержан, его оставляют в ОВД Якиманка на 48 часов, до суда, сообщили сторонники политика. По данным ОВД-Инфо, всего в разных регионах страны во время сегодняшних акций в отделения полиции отправили около 250 человек. В большинстве случаев, прежде всего в Москве и Петербурге, полицейские сегодня не прибегали к массовым задержаниям, даже когда мероприятия не были согласованы с властями. Они осознали, что у таких приёмов слишком много негативных последствий, — сказал «Эху Москвы» профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей.
Большинство участников опроса на сайте «Эха» -66% считают, что силовики ограничились единичными задержаниями в Москве и Петербурге, чтобы не поднимать лишний шум перед выборами.
Комментарии28
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kriimsdyk 28 января 2018 | 20:02
Путин ведет баранов в пропасть, пусть ведет.
patrik41 28 января 2018 | 20:11
Сегодняшняя акция сторонников Алексея Навального была успешной. Так считают 83% участников опроса на сайте «Эха Москвы». 11% считают «Забастовку избирателей» неудачной...
Ну, если жидобандеровская публика "Эхо Москвы" считает акцию говноеда успешной, то и я не буду противиться и признаю "забастовку избирателей" - удачной. Я, конечно, буду голосовать за В.Путина, но пусть он не думает что он пуп земли, пусть знает что московская поджидованная шваль его ненавидит и пусть В.Путин не выделяет москвичам деньги на мраморные тротуары, а поддерживает провинцию, российские малые города и деревни.
s_talker002 28 января 2018 | 20:12
kriimsdyk:
Скорее *толпу бесплатных д-ов*, там даже загонщик есть - Леха по кличке *Президент*
tvitov66 28 января 2018 | 20:13
kriimsdyk: похоже у одного недомерка аппарат выдачи анализа мочи замироточил
sg67g 28 января 2018 | 20:17
kriimsdyk:
Пиздюк, тут такая беда.. В другую сторону никто не ведет, вот в чем дело. У навального ни одного указателя, кроме как "туда не ходи". А куда ходи? Вот когда кто то что то внятное предложит, тогда и поговорим. А сейчас пшел вон, маленький хомячок..
kriimsdyk 28 января 2018 | 20:23
sg67g: мой хомячок тебе до гланд достаёт, вертел я тебя на пальце.
sg67g 28 января 2018 | 20:30
kriimsdyk:
Твой хомячок? То есть ты, хомяк, живешь с еще одним? Пидорас что ли? Да что я риторические вопросы задаю? Ты и есть трусливый пидорас..
kriimsdyk 28 января 2018 | 20:36
sg67g: всё ты понял, говноед
sg67g 28 января 2018 | 20:37
kriimsdyk:
Я понял что ты трусливый пидорас.
kriimsdyk 28 января 2018 | 21:02
sg67g: пожужжи, жужелица)))
nik213 28 января 2018 | 21:20
sg67g: Ну ты и придурок. Сам-то хоть знаешь
colenval 28 января 2018 | 20:48
kriimsdyk: Эту акцию тоже Путин организовал? Как интересно устроена жизнь в некоторых головах..
nik213 28 января 2018 | 21:18
kriimsdyk:
Не быть плешивому вору правителем России
daos15 28 января 2018 | 20:06
Что и требовалось ожидать, лёха отработал, пора в Мексику слетать отдохнуть с юлькой )))
ura_123 28 января 2018 | 20:06
А много было митингов в поддержку Путина?
alexandr_l 28 января 2018 | 20:21
nanary: Да поддержите обоих - что Вам жалко ?
tvitov66 28 января 2018 | 20:16
ura_123: это плохая примета ... очень плохая! Недавно встал конвейер ГАЗа, а то что произошло с рабочими АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» лучше даже не вспоминать
a8olduin 28 января 2018 | 20:08
Бузова из Дма-2 на концерт свой больше людей соберёт чем Навальный на эту акцию собрал. Зато школьников на донаты разводит не хило.
abuvgrobu 28 января 2018 | 20:09
Надо учитывать то,что 90% сторонников Навального не вышло по очень веским причинам: надо делать домашку плюс завтра очень важная контроша по природоведению.
max3446 28 января 2018 | 20:10
5 000 на Всю страну!! Это просто мега провал! На один футбольный матч во время ЧМ в 10 000 раз больше зрителей будет! Вы только вдумайтесь в эти цифры!
vulgaris_liberal 28 января 2018 | 20:14
Позор трусливым московским хомячкам, которые сидели дома, вместо того, что бы поддержать навального на улице
kuznetsov5lavik 28 января 2018 | 20:22
Навальнята сдуваються, Лёха подоит их ещё немного, потом все окончательно разбегутся от его постоянного вранья.
lion64___3 28 января 2018 | 20:25
В качестве поддержки гражданина унитаз-обвального заменю старый унитаз на новый. Делом покажу, как надо поддерживать. А то хомяки, геи и либерасты даже на такое не способны.
snikkersnepper 28 января 2018 | 20:31
Слушайте, если у вас уже пошла такая пьянка определять значимость мероприятия опросами на сайте ЭМ (второй мем сегодняшнего дня после "сотни присоединившихся городов"(С)), то озадачьте их еще одним простеньким опросом.
Почему в 2011, на пике нефтяных цен и "общества потребления" пришло 50 000 человек в одной Москве, а в 2018, на 4 году санкций, при "проеденном рез.фонде" и "разорванной в клочья экономике" приходит 5 000 на всю страну?
Не говоря уже о том, что участники митингов-2011 в первых рядах среди постящих смефуечки про бастунов-2018.
Элементарный вопрос - почему?
sasha2011 28 января 2018 | 20:47
snikkersnepper:
Потому что устали биться головой об стенку.
Власть вощла в клинч с несогласными и сдать назад уже просто не может, а тем более - не хочет.
Так и будут бодаться, пока нервы не сдадут. Но в тюрьму идти за безнадёжное дело народ не хочет.
Короче, власть протесты фактически задавила, и Новочеркасска-1962 не будет...
vlabumur 28 января 2018 | 20:38
Тащить и не пущать.
Очень недостойно ведет себя власть.
sasass 28 января 2018 | 20:47
Видимо решили действовать втихаря и с понедельника начнут ходить по квартирам и школам и винтить учителей и родителей по полной программе думских законов...
vlasta64 28 января 2018 | 20:55
Бедный Лехайм Навальный, президент всея Руси из него как из как из одного органа мельник.