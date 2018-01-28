В городах России завершились сегодняшние акции протеста в поддержку идеи бойкота президентских выборов

Организатор – Алексей Навальный задержан, его оставляют в ОВД Якиманка на 48 часов, до суда, сообщили сторонники политика. По данным ОВД-Инфо, всего в разных регионах страны во время сегодняшних акций в отделения полиции отправили около 250 человек. В большинстве случаев, прежде всего в Москве и Петербурге, полицейские сегодня не прибегали к массовым задержаниям, даже когда мероприятия не были согласованы с властями. Они осознали, что у таких приёмов слишком много негативных последствий, — сказал «Эху Москвы» профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей.

Большинство участников опроса на сайте «Эха» -66% считают, что силовики ограничились единичными задержаниями в Москве и Петербурге, чтобы не поднимать лишний шум перед выборами.