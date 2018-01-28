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Эксклюзив Эха 20:00, 28 января 2018

В городах России завершились сегодняшние акции протеста в поддержку идеи бойкота президентских выборов

Организатор – Алексей Навальный задержан, его оставляют в ОВД Якиманка на 48 часов, до суда, сообщили сторонники политика. По данным ОВД-Инфо, всего в разных регионах страны во время сегодняшних акций в отделения полиции отправили около 250 человек. В большинстве случаев, прежде всего в Москве и Петербурге, полицейские сегодня не прибегали к массовым задержаниям, даже когда мероприятия не были согласованы с властями. Они осознали, что у таких приёмов слишком много негативных последствий, — сказал «Эху Москвы» профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей.

Большинство участников опроса на сайте «Эха» -66% считают, что силовики ограничились единичными задержаниями в Москве и Петербурге, чтобы не поднимать лишний шум перед выборами.

Комментарии

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kriimsdyk 28 января 2018 | 20:02

Путин ведет баранов в пропасть, пусть ведет.

patrik41 28 января 2018 | 20:11

Сегодняшняя акция сторонников Алексея Навального была успешной. Так считают 83% участников опроса на сайте «Эха Москвы». 11% считают «Забастовку избирателей» неудачной...

Ну, если жидобандеровская публика "Эхо Москвы" считает акцию говноеда успешной, то и я не буду противиться и признаю "забастовку избирателей" - удачной. Я, конечно, буду голосовать за В.Путина, но пусть он не думает что он пуп земли, пусть знает что московская поджидованная шваль его ненавидит и пусть В.Путин не выделяет москвичам деньги на мраморные тротуары, а поддерживает провинцию, российские малые города и деревни.

s_talker002 28 января 2018 | 20:12

kriimsdyk:
Скорее *толпу бесплатных д-ов*, там даже загонщик есть - Леха по кличке *Президент*

tvitov66 28 января 2018 | 20:13

kriimsdyk: похоже у одного недомерка аппарат выдачи анализа мочи замироточил

sg67g 28 января 2018 | 20:17

kriimsdyk:
Пиздюк, тут такая беда.. В другую сторону никто не ведет, вот в чем дело. У навального ни одного указателя, кроме как "туда не ходи". А куда ходи? Вот когда кто то что то внятное предложит, тогда и поговорим. А сейчас пшел вон, маленький хомячок..

kriimsdyk 28 января 2018 | 20:23

sg67g: мой хомячок тебе до гланд достаёт, вертел я тебя на пальце.

sg67g 28 января 2018 | 20:30

kriimsdyk:
Твой хомячок? То есть ты, хомяк, живешь с еще одним? Пидорас что ли? Да что я риторические вопросы задаю? Ты и есть трусливый пидорас..

kriimsdyk 28 января 2018 | 20:36

sg67g: всё ты понял, говноед

sg67g 28 января 2018 | 20:37

kriimsdyk:
Я понял что ты трусливый пидорас.

kriimsdyk 28 января 2018 | 21:02

sg67g: пожужжи, жужелица)))

nik213 28 января 2018 | 21:20

sg67g: Ну ты и придурок. Сам-то хоть знаешь

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colenval 28 января 2018 | 20:48

kriimsdyk: Эту акцию тоже Путин организовал? Как интересно устроена жизнь в некоторых головах..

nik213 28 января 2018 | 21:18

kriimsdyk:
Не быть плешивому вору правителем России

daos15 28 января 2018 | 20:06

Что и требовалось ожидать, лёха отработал, пора в Мексику слетать отдохнуть с юлькой )))

ura_123 28 января 2018 | 20:06

А много было митингов в поддержку Путина?

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alexandr_l 28 января 2018 | 20:21

nanary: Да поддержите обоих - что Вам жалко ?

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tvitov66 28 января 2018 | 20:16

ura_123: это плохая примета ... очень плохая! Недавно встал конвейер ГАЗа, а то что произошло с рабочими АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» лучше даже не вспоминать

a8olduin 28 января 2018 | 20:08

Бузова из Дма-2 на концерт свой больше людей соберёт чем Навальный на эту акцию собрал. Зато школьников на донаты разводит не хило.

abuvgrobu 28 января 2018 | 20:09

Надо учитывать то,что 90% сторонников Навального не вышло по очень веским причинам: надо делать домашку плюс завтра очень важная контроша по природоведению.

max3446 28 января 2018 | 20:10

5 000 на Всю страну!! Это просто мега провал! На один футбольный матч во время ЧМ в 10 000 раз больше зрителей будет! Вы только вдумайтесь в эти цифры!

vulgaris_liberal 28 января 2018 | 20:14

Позор трусливым московским хомячкам, которые сидели дома, вместо того, что бы поддержать навального на улице

kuznetsov5lavik 28 января 2018 | 20:22

Навальнята сдуваються, Лёха подоит их ещё немного, потом все окончательно разбегутся от его постоянного вранья.

lion64___3 28 января 2018 | 20:25

В качестве поддержки гражданина унитаз-обвального заменю старый унитаз на новый. Делом покажу, как надо поддерживать. А то хомяки, геи и либерасты даже на такое не способны.

snikkersnepper 28 января 2018 | 20:31

Слушайте, если у вас уже пошла такая пьянка определять значимость мероприятия опросами на сайте ЭМ (второй мем сегодняшнего дня после "сотни присоединившихся городов"(С)), то озадачьте их еще одним простеньким опросом.

Почему в 2011, на пике нефтяных цен и "общества потребления" пришло 50 000 человек в одной Москве, а в 2018, на 4 году санкций, при "проеденном рез.фонде" и "разорванной в клочья экономике" приходит 5 000 на всю страну?

Не говоря уже о том, что участники митингов-2011 в первых рядах среди постящих смефуечки про бастунов-2018.

Элементарный вопрос - почему?

sasha2011 28 января 2018 | 20:47

snikkersnepper:

Потому что устали биться головой об стенку.
Власть вощла в клинч с несогласными и сдать назад уже просто не может, а тем более - не хочет.
Так и будут бодаться, пока нервы не сдадут. Но в тюрьму идти за безнадёжное дело народ не хочет.
Короче, власть протесты фактически задавила, и Новочеркасска-1962 не будет...

vlabumur 28 января 2018 | 20:38

Тащить и не пущать.

Очень недостойно ведет себя власть.

sasass 28 января 2018 | 20:47

Видимо решили действовать втихаря и с понедельника начнут ходить по квартирам и школам и винтить учителей и родителей по полной программе думских законов...

vlasta64 28 января 2018 | 20:55

Бедный Лехайм Навальный, президент всея Руси из него как из как из одного органа мельник.

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