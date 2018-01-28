Полиция в Петербурге этим вечером проверяет несколько торговых комплексов и кинотеатров
Людей эвакуировали, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. При этом причины в полиции не назвали. Срочно покинуть здание пришлось в том числе посетителям музея Анны Ахматовой, где проходил вечер памяти Иосифа Бродского.
Комментарии2
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ugiazov 28 января 2018 | 19:51
Сколько убытков от этих телефонных терористов, и никак не научатся их ловить? Смешно.
virgenu 28 января 2018 | 20:35
Нормальная жандармерия бдит! А за Ахматову с Бродским надо в кутузку сажать- ишь ты- разбаловались!