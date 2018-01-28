Полиция в Петербурге этим вечером проверяет несколько торговых комплексов и кинотеатров

Людей эвакуировали, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. При этом причины в полиции не назвали. Срочно покинуть здание пришлось в том числе посетителям музея Анны Ахматовой, где проходил вечер памяти Иосифа Бродского.