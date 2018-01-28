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19:32, 28 января 2018

МВД подвели итоги работы полицейских на сегодняшних акциях протеста

В ведомстве говорят, что грубых нарушений во время митингов допущено не было.

Комментарии

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max3446 28 января 2018 | 19:36

слава богу что боевики ничтожества наврального никого не убили в том числе косвенно, перекрыв например скорой помощи дорогу

polsan 28 января 2018 | 19:40

max3446: что ж ты за 11,80 так и не отдыхаешь даже, лизун ты сапог грязных! ))
Пока ты тут весь изошёл потом, твои холуя хозяева на Майами греются и над тобой люмпеном посмеиваются. ))

dokolle 28 января 2018 | 19:53

Главное, чтобы итоги не подвели полицейских.

s_talker002 28 января 2018 | 19:37

Бездельники эти полицейские, не понятно за что мы платим налоги. Стая бездельников и сумасшедших мешает нормальным гражданам отдыхать в свой выходной. Всех надо было вязать.

ura_123 28 января 2018 | 19:56

s_talker002: Кого именно этих "всех" и главное-за что?

nina_hagen 28 января 2018 | 20:08

ura_123:
\\\В ведомстве говорят, что грубых нарушений во время митингов допущено не было.\\\

Ja! грубых нарушений не было, поэтому доблестные полицаи, избивая ничего не нарушающих граждан, затащили их в автозаки с последующим предъявлением обвинений в неправильной парковке, в неправильной одежде, в неправильном поведении, в неправильном курении, в неправильном нахождении в месте, в неправильных взглядах в сторону полицаев, в неправильных - в общем, неправильные граждане - правильное население никуда не ходит, ничего не видит, ничего не слышит (кроме правильного Владимира Владимировича Путина-это-Росиия) и вообще - население в России неправильное кроме правильных 100 семей, дербанящих Россию и защищающих их 8 миллионов вертухаев, которые называются МВД, ФСБ, ФСО, ОМОН, полицаи, росгвардия, ЧВК им.Уткина-Вагнера
Es ist die Neue Ordnung - это Новый Порядок!

abuvgrobu 28 января 2018 | 19:39

Все эти фрики только добавляют Путину реальных голосов. Кто-то из тех, кто думает "и без меня выберут", пойдет и проголосует на всякий случай.
А вот реально Путин теряет голоса на своей страусиной позиции по олимпийскому позору.

sborisych 28 января 2018 | 21:02

abuvgrobu:
Хе-хе, добавляют.. А чё-ж ты-то без отдыха здесь наяриваешь, обличитель?
По поводу ОИ. Путин в цуцванге. Дёрнется- выключат на'хрен ЧМ пр футболу. Не забалуешь..

anemon 28 января 2018 | 19:43

Нарущений не было, за исключением задержания Навального, и неизвестных участников акции. Руки выкручивали и тело в ласточку ломали без нарушений, да.

polsan 28 января 2018 | 19:43

Как же не было если менты, свободного гражданина ни за что ни про что накинувшись избили и не пускали к нему адвоката?!

uporotyjukrop 28 января 2018 | 19:48

polsan: Всего лишь избили?

polsan 28 января 2018 | 19:51

uporotyjukrop: надо было чтобы тебя менты, как ты это пишешь "всего лишь избили", тогда бы тебе было бы всего лишь понятней!

ugiazov 28 января 2018 | 19:53

uporotyjukrop: Слава богу что живой.

virgenu 28 января 2018 | 20:33

Нарушение конституции уже произошло-из-за чего и митинги протеста.Жириновскому, Зюганову, Миронову, и прочим нечистям можно всё, Навальному нельзя осуществить своё конституционное право гражданина страны. Кто прав, решает избиратель, а не кремлёвская мафия.

sborisych 28 января 2018 | 20:56

В ведомстве говорят, что грубых нарушений во время митингов допущено не было.
==
Да? А это, это не нарушения, или это вообще норма?:
"Уже в отделении юристу ФБК Александру Помазуеву полицейские порвали паспорт. Его силой увели на допрос без адвоката..
Константина Салтыкова били в автозаке. Пока адвокат вызывал «скорую помощь» для медосвидетельствования, с задержанного стали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по статье о применении насилия в отношении полицейского."
https://echo.msk.ru/news/2137676-echo.html

alle_op 28 января 2018 | 21:14

"В ведомстве говорят, что грубых нарушений во время митингов допущено не было."
Это они о себе так говорят?

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