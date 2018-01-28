Лидером по количеству задержанных во время акции «Забастовка избирателей» в регионах стали Чебоксары

Об этом сообщает издание «Медиазона», ссылаясь на адвоката Алексея Глухова. По его данным, в полицию доставили от 60 до 80 человек. И это первый случай, когда в Чувашии произошли такие массовые задержания на акции протеста. По словам Глухова, к людям, доставленным в отделение, не пускают адвокатов.