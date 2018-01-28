Лидером по количеству задержанных во время акции «Забастовка избирателей» в регионах стали Чебоксары
Об этом сообщает издание «Медиазона», ссылаясь на адвоката Алексея Глухова. По его данным, в полицию доставили от 60 до 80 человек. И это первый случай, когда в Чувашии произошли такие массовые задержания на акции протеста. По словам Глухова, к людям, доставленным в отделение, не пускают адвокатов.
Комментарии10
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anemon 28 января 2018 | 19:40
Раз задержания массовы, значит - и выступления были массовые. А нам путинТВ впаривают, что не было никого.
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 19:53
В Москве по 500р платили.
А в Чебоксарах сколько, интересно?
anemon 28 января 2018 | 20:10
akademik_ugarov_56: Не неси чушь из методички! Мне никто не платил, и молодежи, которая рядом шла, - никто. На путингах же это было документально зафиксированно. Покажи записи вручения 500 деревянных на акции, и то не поверю. У вас мастера фальшивки грубоскрепленные готовить. Один самолет Леонтьева чего стОит!
bbob 28 января 2018 | 20:20
akademik_ugarov_56: //В Москве по 500р платили//
У тебя же нет подтверждений этому, значит ты обычный запутинский пи***бол
jetsam 28 января 2018 | 19:42
путен недоволен. почему лидер не тагил????
не видать им арматы теперь... пусть самовары и тазики шлепают..
abuvgrobu 28 января 2018 | 19:44
Желание свинтиться было настолько велико, что позабыв про камеры Навальный даже оттолкнул своего телохранителя в капюшоне, мешавшего полиции отнести гапончика Алексея в автозак.
kriimsdyk 28 января 2018 | 19:45
abuvgrobu: Навальный ваша любовь, а народу лидер не нужен, народ и так понимает, что с Путиным страна сгниет в тупике под кавказцами и ротенбергами
abuvgrobu 28 января 2018 | 20:27
kriimsdyk: У меня, слава богу, была и есть очень хорошая возможность сравнивать, как было при Горбачеве, Ельцине и всей этой "демократической" сволочи и как сейчас. Так что не нужно мне вещать про "сгниём" и тому подобное..
kriimsdyk 28 января 2018 | 20:29
abuvgrobu: вы на савушкина, на оптиков все бывалые) жополизы))))
zifirya77 28 января 2018 | 20:02
Чебуреки, Чебоксары, Чебурашки нет. Действительно, нафига Чебоксары зажгли так не по-детски?