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19:31, 28 января 2018

Лидером по количеству задержанных во время акции «Забастовка избирателей» в регионах стали Чебоксары

Об этом сообщает издание «Медиазона», ссылаясь на адвоката Алексея Глухова. По его данным, в полицию доставили от 60 до 80 человек. И это первый случай, когда в Чувашии произошли такие массовые задержания на акции протеста. По словам Глухова, к людям, доставленным в отделение, не пускают адвокатов.

Комментарии

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anemon 28 января 2018 | 19:40

Раз задержания массовы, значит - и выступления были массовые. А нам путинТВ впаривают, что не было никого.

akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 19:53

В Москве по 500р платили.
А в Чебоксарах сколько, интересно?

anemon 28 января 2018 | 20:10

akademik_ugarov_56: Не неси чушь из методички! Мне никто не платил, и молодежи, которая рядом шла, - никто. На путингах же это было документально зафиксированно. Покажи записи вручения 500 деревянных на акции, и то не поверю. У вас мастера фальшивки грубоскрепленные готовить. Один самолет Леонтьева чего стОит!

bbob 28 января 2018 | 20:20

akademik_ugarov_56: //В Москве по 500р платили//
У тебя же нет подтверждений этому, значит ты обычный запутинский пи***бол

jetsam 28 января 2018 | 19:42

путен недоволен. почему лидер не тагил????
не видать им арматы теперь... пусть самовары и тазики шлепают..

abuvgrobu 28 января 2018 | 19:44

Желание свинтиться было настолько велико, что позабыв про камеры Навальный даже оттолкнул своего телохранителя в капюшоне, мешавшего полиции отнести гапончика Алексея в автозак.

kriimsdyk 28 января 2018 | 19:45

abuvgrobu: Навальный ваша любовь, а народу лидер не нужен, народ и так понимает, что с Путиным страна сгниет в тупике под кавказцами и ротенбергами

abuvgrobu 28 января 2018 | 20:27

kriimsdyk: У меня, слава богу, была и есть очень хорошая возможность сравнивать, как было при Горбачеве, Ельцине и всей этой "демократической" сволочи и как сейчас. Так что не нужно мне вещать про "сгниём" и тому подобное..

kriimsdyk 28 января 2018 | 20:29

abuvgrobu: вы на савушкина, на оптиков все бывалые) жополизы))))

zifirya77 28 января 2018 | 20:02

Чебуреки, Чебоксары, Чебурашки нет. Действительно, нафига Чебоксары зажгли так не по-детски?

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