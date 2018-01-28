Более ста городов, по данным организаторов, присоединились к сегодняшней акции «Забастовка избирателей»
Самыми многочисленными традиционно стали выступления в Москве и Петербурге. В столице, по оценкам наших корреспондентов, в протестах приняли участие до 3 тысяч человек. В интервью «Эху Москвы» участники говорили, что считают предстоящие президентские выборы безальтернативными.
Сегодняшняя акция сторонников Алексея Навального была успешной. Так считают 83% участников опроса на сайте «Эха Москвы». 11% считают «Забастовку избирателей» неудачной.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alo0000 28 января 2018 | 19:36
Уважаю героический поступок этих людей. Власть очканула перед выборами. Так что можно еще разок успеть взъерошить дедушку, пока он не стал бабушкой. Раз жирик приперся, значит есть команда - не мочить.
kapitonovih_36 28 января 2018 | 19:47
alo0000: "Власть очканула перед выборами"....хи-хи...дурилки вы картонные...
canes 28 января 2018 | 19:49
kapitonovih_36: с новосельем вас на Оптиков, 4
master_analitik 28 января 2018 | 20:05
alo0000:
Против Путина выступают бессовестные люди и засранцы. Но засранцы должны запомнить что только Империя спасет Россию от всех неприятностей. И Путин это отлично понимает. Таково Бремя Имперской нации! Россия может существовать только как Империя!
suzy 28 января 2018 | 20:10
master_analitik: "Россия может существовать только как Империя!" А на вашей аватарке гордый подданный императора? Только что же он такой худосочный и беззубый?
alexandr_l 28 января 2018 | 19:50
nanary: сказали что 3 тысячи,
Это Вам перед сменой на пятиминутке сказали ? Не верьте - опять никто не пришел.
vitek61 28 января 2018 | 20:02
alexandr_l: Нет, это оценка корреспондентов Эха в этой самой заметке, которую Вы, похоже, не читали....
alexandr_l 28 января 2018 | 20:14
vitek61: Это Вы не читали - там написано про Москву, а ваш подзащитный считает, что "это на 100 миллионную страну"/ ГРАМОТЕИ
varlam59 28 января 2018 | 19:41
Сколько процентов от общего числа избирателей сегодня протесовали по всей России? Околонуля. Ну и чего?
Нет бойкоту выборам! Наоборот, чем больше явка, тем лучше. За Грудинина!
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 19:50
varlam59:
Восстановим справедливость! Заводы, станки, колхозы!
Грудинин - Зюганов Победа!
andreygo 28 января 2018 | 19:55
akademik_ugarov_56: При все уважении к Грудинину, но создается такое впечатление, что у сторонников Грудинина желания, что бы он стал президентом больше, чем у самого Грудинина. Тоже, кстати, относится и к Явлинскому.
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 20:06
andreygo:
Да вы поговорите с колхозниками Грудинина.
Они живут как сыры в масле.
За Грудинина!
ugiazov 28 января 2018 | 19:55
akademik_ugarov_56: Отнять и поде... отдать во власть КПСС.
headhunter_ 28 января 2018 | 20:18
ugiazov: "Отнять и поде... отдать во власть КПСС."
Знаете что значит КП? Кремлевская проститутка.
abuvgrobu 28 января 2018 | 19:42
Пару тысяч студентов и школьников в Москве и суммарно столько же по всем остальным городам. Это, конечно, "массовые протесты" ))))
savbensmb 28 января 2018 | 20:19
abuvgrobu: А на путингах за зачёты студентам и 500 рублей пенсионерам больше набирается?
kriimsdyk 28 января 2018 | 19:43
Россия вместе против Путина!
ivanov356 28 января 2018 | 19:51
Ладно, пригожинские, не грустите, всё равно в этом году ваше лизание поварской задницы закончится. Вы ж дискредитируете пригожина перед Западом, а бежать то ему придётся.
kuznetsov5lavik 28 января 2018 | 19:56
С такой поддержкой (количеством) Навальный 2098 году может станет президентом.
klink 28 января 2018 | 20:00
Навальному удалось повести за собой часть детишек.
fresh_breeze 28 января 2018 | 20:02
"В столице, по оценкам наших корреспондентов, в протестах приняли участие до 3 тысяч человек. В интервью «Эху Москвы» участники говорили, что считают предстоящие президентские выборы безальтернативными."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тогда вам надо бойкотировать те выборы. Шутка ли, аж целых до 3 тысячи человек не придут голосовать; можно считать, что выборы будут сорваны.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Сегодняшняя акция сторонников Алексея Навального была успешной. Так считают 83% участников опроса на сайте «Эха Москвы»."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А почему в процентах, а не в абсолютных числах? Процент ужасающий, поэтому, наверное?
А число проголосовавших, если его привести тут, покажет всю несостоятельность проекта "Навальный". Поэтому токмо процент и никаких чисел. )))
oneoretwo 28 января 2018 | 20:03
учитывая количество согнанного гестаповского тупья и количество разной техники, как тут не припомнить из "свежего" плешивого: власть никого не боится... ога... - видим, как "не боится" - обгадились со страху так, что говнищем за 100 км несет...
и исчо, для той ваты, что орет за ксюшу, что, мол, она - независимый кандидат.
после того "пикета" в грозном и свободном допуске к арестованному А.Навальному есть вопросы ? если есть, то это уже к врачам....
snikkersnepper 28 января 2018 | 20:25
Сегодня было целых два повода посмеяться.
Первый - это когда пошли фото и видео с этих "маршей триллиардов".
Второй, когда ЭМ снова стало представлять это как перемогу. "Более ста городов присоединились"(С).
Скажите мне еще что-нибудь про Киселева...
edyatel 28 января 2018 | 20:54
Молодцы ЭХО! Звучит конечно громко: "Более 100 городов присоединились к акции!!!"
Но почему бы не добавить, если Вы честные люди и боретесь с лживыми выборами, что это всего лишь
столько-то людей и составляет столько-то процентов от числа избирателей.