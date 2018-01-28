Более ста городов, по данным организаторов, присоединились к сегодняшней акции «Забастовка избирателей»

Самыми многочисленными традиционно стали выступления в Москве и Петербурге. В столице, по оценкам наших корреспондентов, в протестах приняли участие до 3 тысяч человек. В интервью «Эху Москвы» участники говорили, что считают предстоящие президентские выборы безальтернативными.

Сегодняшняя акция сторонников Алексея Навального была успешной. Так считают 83% участников опроса на сайте «Эха Москвы». 11% считают «Забастовку избирателей» неудачной.