Сборная России по санному спорту заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы
Этому успеху поспособствовала и дисквалифицированная МОК спортсменка Татьяна Иванова.
В активе сборной России три золотых медали и одна бронза. Высшие награды чемпионата Европы, который проходил в латвийской Сигулде, завоевали Татьяна Иванова и Семен Павличенко. Кроме того, россияне выиграли эстафету. В ней цвета сборной России защищали все те же Иванова с Павличенко, а также двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. Это был последний крупный старт перед Олимпиадой. В ней из российских триумфаторов первенства Европы выступят, увы, не все. Татьяна Иванова была дисквалифицирована МОК и пожизненно лишена права выступать на Играх.
Есть, конечно, вероятность, что саночнице удастся оспорить это решение в Спортивном Арбитраже, вот только вероятность эта невелика. Не помогут сборной России в Пхенчхане и многие тренеры, включая и главного тренера саночников – Альберта Демченко.
Олимпиада в Пхенчхане стартует 9-го февраля.
Комментарии11
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zemljanka 28 января 2018 | 19:13
Молодцы!!!
aleksandr39 28 января 2018 | 19:59
zemljanka: Ну все ,
опять встали с колен .
gsgqew 28 января 2018 | 19:17
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Международная федерация санного спорта финансируется Газпромом на 90%
metalag 28 января 2018 | 19:26
gsgqew: Тебе на надоело писать гадости?
jetsam 28 января 2018 | 19:17
"Есть, конечно, вероятность, что саночнице удастся оспорить это решение в Спортивном Арбитраже, вот только вероятность эта невелика"
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не, так новости не делаются. не профи.
либо она подала, как честная спортсменка, в арбитраж и ждет решения, либо мы, как пехтин "подадим в суд" и решение ясно.
zztop1960 28 января 2018 | 19:18
На трассе в Сигулде на девятом этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту латвийские экипажи выиграли две медали в спринте: Андрис Шицс и Юрис Шицс завоевали серебряные медали, а Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш — бронзовые.
vasili19051969 28 января 2018 | 19:20
могут же без допинга и фсб получать медали
metalag 28 января 2018 | 19:29
Опять отстраняют от Олимпиады самых лучших.....
Ну, разве ЭТО не является мелкой гадостью?
komiccap_nkvd 28 января 2018 | 19:34
зря они первое место заняли. до олимпиады не допустят
metulag 28 января 2018 | 21:05
komiccap_nkvd: Их за допинг, голубок, уже год как пожизненно от участия в олимпиадах отстранили.
Это только финансируемая Газпромом федерация до своих соревнований допускает. А с олимпиадами они давно простились.
rena1960 28 января 2018 | 20:42
Для многих,здоровье и годы положивших спортсменов моей родимой Отчизны,...долго будут икаться амбиции одного человека:"После Ванкувера...,мне как-то...мутко...Ты,уж сделай в Сочи..."