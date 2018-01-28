Сборная России по санному спорту заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы

Этому успеху поспособствовала и дисквалифицированная МОК спортсменка Татьяна Иванова.

В активе сборной России три золотых медали и одна бронза. Высшие награды чемпионата Европы, который проходил в латвийской Сигулде, завоевали Татьяна Иванова и Семен Павличенко. Кроме того, россияне выиграли эстафету. В ней цвета сборной России защищали все те же Иванова с Павличенко, а также двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. Это был последний крупный старт перед Олимпиадой. В ней из российских триумфаторов первенства Европы выступят, увы, не все. Татьяна Иванова была дисквалифицирована МОК и пожизненно лишена права выступать на Играх.

Есть, конечно, вероятность, что саночнице удастся оспорить это решение в Спортивном Арбитраже, вот только вероятность эта невелика. Не помогут сборной России в Пхенчхане и многие тренеры, включая и главного тренера саночников – Альберта Демченко.

Олимпиада в Пхенчхане стартует 9-го февраля.