Протестные акции, по данным полиции прошли сегодня почти в 50 регионах России

Организаторы приводят данные о митингах и шествия более чем в ста городах.

Одним из них стала Уфа, где полицейские на протяжении всей акции забирали отдельных участников в отделения.

По данным «ОВД-Инфо», всего во время сегодняшних протестных акций в регионах задержали около 250 человек.