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19:03, 28 января 2018

Протестные акции, по данным полиции прошли сегодня почти в 50 регионах России

Организаторы приводят данные о митингах и шествия более чем в ста городах.

Одним из них стала Уфа, где полицейские на протяжении всей акции забирали отдельных участников в отделения.

По данным «ОВД-Инфо», всего во время сегодняшних протестных акций в регионах задержали около 250 человек.

Комментарии

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markdim 28 января 2018 | 19:09

что-то совсем мало навальнят выползло..

akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 19:32

Зря стараются намиты госдепа.
Вам не удастся омрачить победу Владимира Путина.

phoenix18 28 января 2018 | 19:16

Вот что за листовки "забастовка избирателей" срывали и выкидывали в мусорки люди.

mjolner666 28 января 2018 | 19:23

Этого не покажут на федеральных каналах.
https://www.youtube.com/watch?v=4JwHC48nvIs

ruki_proch 28 января 2018 | 19:37

mjolner666: Этого не покажут на федеральных каналах.
-----------
петуШария форсишь... Ну-ну. И давно ты гавноедстом занимаешься?

abuvgrobu 28 января 2018 | 19:26

По Питеру гуляли жалкие кучки "забастовщиков" общей численностью не более 500чел (что подтверждали корреспонденты Эха ведя прямую трансляцию).
Ни руководства, ни планов, ни целей, нифуя.
Туда дернутся, сюда сунутся, там просочатся, выползли на Невский мешая движению. Жалкое зрелище....

akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 19:30

abuvgrobu:
Мне удалось поговорить с некоторыми. На камеру признаваться не стали, но с глазу на глаз рассказали, что по 500р им заплатят за участие.

max3446 28 января 2018 | 19:28

это просто мегапровал ничтожества наврального. Хотят слухи что и в Госдепе его хотят списать и денег больше не давать. миньоны готовьте почки свои продавать дабы ваш хозяин сытно жил

bas_ik 28 января 2018 | 19:33

250 - то есть ВСЕХ)))

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