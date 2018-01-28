Ксению Собчак пустили в ОВД «Якиманка» к Алексею Навальному, задержанному сегодня на Тверской

Телеведущая передала политику воду и еду. Об этом сообщают в штабе Собчак. Алексея Навального задержали спустя несколько минут после того, как он присоединился к организованной им акции под названием «Забастовка избирателей». Когда политик направился к Пушкинской площади, к нему подбежали сотрудники полиции и увели оппозиционера в автозак. Этот момент на свои камеры успели зафиксировать очевидцы.

Помимо Навального полиция задержала нескольких сотрудников ФБК. Силовики пришли в офис, откуда Фонд борьбы с коррупцией рассказывал о сегодняшних протестных акциях в разных регионах России. Уже в отделении юристу ФБК Александру Помазуеву полицейские порвали паспорт. Его силой увели на допрос без адвоката, сообщает «ОВД-Инфо». Тем временем из ОВД «Якиманка» пришли сообщения об избиении одного из задержанных. Как рассказала в своем Твиттере координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Полина Немировская, Константина Салтыкова били в автозаке. Пока адвокат вызывал «скорую помощь» для медосвидетельствования, с задержанного стали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по статье о применении насилия в отношении полицейского.