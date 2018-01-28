Ксению Собчак пустили в ОВД «Якиманка» к Алексею Навальному, задержанному сегодня на Тверской
Телеведущая передала политику воду и еду. Об этом сообщают в штабе Собчак. Алексея Навального задержали спустя несколько минут после того, как он присоединился к организованной им акции под названием «Забастовка избирателей». Когда политик направился к Пушкинской площади, к нему подбежали сотрудники полиции и увели оппозиционера в автозак. Этот момент на свои камеры успели зафиксировать очевидцы.
Помимо Навального полиция задержала нескольких сотрудников ФБК. Силовики пришли в офис, откуда Фонд борьбы с коррупцией рассказывал о сегодняшних протестных акциях в разных регионах России. Уже в отделении юристу ФБК Александру Помазуеву полицейские порвали паспорт. Его силой увели на допрос без адвоката, сообщает «ОВД-Инфо». Тем временем из ОВД «Якиманка» пришли сообщения об избиении одного из задержанных. Как рассказала в своем Твиттере координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Полина Немировская, Константина Салтыкова били в автозаке. Пока адвокат вызывал «скорую помощь» для медосвидетельствования, с задержанного стали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по статье о применении насилия в отношении полицейского.
Комментарии60
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sempai 28 января 2018 | 19:59
Госпожа Собчак, а почему бы не встать в одиночный пикет и здесь с требованием выпустить незаконно задержанного ???!!! Или это для Вас слишком смело ( по сравнению с пикетом в Чечне ) ...Хотя, даже и одиночный пикет не всегда не требует разрешения свыше...
koshkairina 28 января 2018 | 20:03
sempai: видимо, Вы смелее Ксении Собчак? Встаньте, в чем проблема...
ramzai1 28 января 2018 | 20:01
Подонки! Весь мир должен знать и видеть тех, кто рвёт паспорта и бьёт ребят в стенах ОВД.
olgkiev 28 января 2018 | 20:08
Как все гладко получилось...
metalag 28 января 2018 | 20:31
Как быстро Ксюша успела вернуться из Грозного!
storoz 28 января 2018 | 20:32
Портянки! Вам на Навального молится нужно! Не будет его, ваши комментарии даром вашим работодателям будут не нужны. Уволят вас всех. Так, что просите Бога, о его здравии и свободе перемещения иначе пойдёте таджикам помогать.