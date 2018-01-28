Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону
Соревнования завершились в Италии. Победу одержали Виктория Сливко, Анастасия Заборуйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. На втором месте сборная Украины, на третьем – норвежцы.
Комментарии9
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sirwalterscott 28 января 2018 | 18:41
Сборная России стала второй,
На втором месте сборная Украины,
на третьем – норвежцы.
И чего это мы нв эхе курим?
kunst54 28 января 2018 | 18:43
sirwalterscott:
Мельдоний проклятый...
daatan 28 января 2018 | 19:00
А чего ж эхо не пишет про первое место Черноусова? А про отличное выступление наших саночников?
alekseeva_y 28 января 2018 | 18:50
Украина на первом месте!
valera_riga 28 января 2018 | 19:01
Автор заметки - сапожник!
marchuk 28 января 2018 | 19:10
Это не заметка. Это анекдот. Свежее не бывает )))))))))
zemljanka 28 января 2018 | 19:18
Поздравления!
tchizik 28 января 2018 | 19:31
СЛАВА УКРАIНI!!!!!!!!!
sm59 28 января 2018 | 21:10
Смешно !!!