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18:32, 28 января 2018

В Финляндии все кандидаты на пост президента проголосовали на выборах

Пятеро сделали это сегодня, остальные, в том числе действующий президент и фаворит Саули Ниинистё, во время досрочного голосования. Избирательные участки будут открыты сегодня до 9 вечера по московскому времени.

Комментарии

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kunst54 28 января 2018 | 18:47

И в кутузку никого не забрали? И зелёнкой или мочой никого не окатили? Тоска, а не выборы.

mjolner666 28 января 2018 | 18:53

kunst54:

Не надо было навальному мазать себя зелёнкой - во внутрь воротника зелёнкой не плеснёшь...
http://itd0.mycdn.me/image?id=853068897570&t=20&plc=WEB&tkn=*1Z2DH0_Uc4oIVtD_H4LctgSU9aw

valtameri 28 января 2018 | 21:20

В Европе, как и в России решающий голос за пенсионерами и за телевизором. Старики не ходят в интернет, и слепо верят телеящику. А в телевизоре всё зашибись - нет этнической преступности, нет тысяч изнасилований, нет десятков тысяч молодых мусульман, нелегально пришедших в страну, что бы установить свои порядки.
Зато есть много детишек сироток, спасающихся от войны и несколько местных нехороших политиков, хватающих сотрудниц за коленки.
Так эти бабки, которым завтра на кладбище, выбирают будущее для молодых.

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