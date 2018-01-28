На Кипре проходят президентские выборы
В них участвуют 9 кандидатов. Среди основных претендентов – действующий глава государства Никос Анастасиадис и представитель оппозиции Ставрос Малос. Ожидается, что первые результаты станут известны вечером.
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В них участвуют 9 кандидатов. Среди основных претендентов – действующий глава государства Никос Анастасиадис и представитель оппозиции Ставрос Малос. Ожидается, что первые результаты станут известны вечером.
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