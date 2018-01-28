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09:32, 28 января 2018

На Кипре проходят президентские выборы

В них участвуют 9 кандидатов. Среди основных претендентов – действующий глава государства Никос Анастасиадис и представитель оппозиции Ставрос Малос. Ожидается, что первые результаты станут известны вечером.

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