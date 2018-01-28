В Израиле парламентская оппозиция призывает отозвать посла в Варшаве
Это связано с возможным введением в Польше уголовной ответственности за любые попытки обвинить поляков в содействии нацистам, передает ТАСС. Накануне против этой инициативы выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Комментарии3
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arye_09_ 28 января 2018 | 09:34
В годы войны поляками были убиты тысячи невинных евреев. Не немцами, а именно поляками.
Они принаглели и поэтому, я думаю, получают справедливые пинки под зад.
grossalex022018 28 января 2018 | 09:51
arye_09_: Если честно, нас жидов в Польше не любили от веку - просто поляки католики больше чем сам Папа Римский ;)) Так под этот шумок практически под корень извели цыган, а сколько остальных и поляков.
Там же барогозит партия Качинского и у них реально напряги.
koshkairina 28 января 2018 | 09:47
Весь мир свихнулся. Прямо пандемия какая-то. Одни запрещают сатирический антисталинистский фильм, другие вдруг "забыли" о собственных полицаях, третьи вырезают кадры с кинозвёздами, тридцать лет назад якобы кого-то пощупавшими... Учитывая законы маятника, страшно даже подумать, с какой силой он шарахнет по лбу человечеству после такого обострения нравственности(((