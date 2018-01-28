В центре Москвы усилены меры безопасности из-за акции Алексея Навального и его сторонников
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на Тверской бульвар в район Пушкинской площади приехала колонна Росгвардии – это 10 больших пассажирских автобусов, внутри силовики в касках и со щитами. Мэрия отказалась согласовать акцию в центре города. Однако Алексей Навальный и его сторонники собираются днем выйти на Тверскую.
Комментарии4
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karlik_sbil_boing 28 января 2018 | 09:34
А благородный и высокоморальный ОМОН будет старикам и школьникам руки заламывать? А скрепно бить женщин?
vaka257 28 января 2018 | 09:42
Параноидальное расстройство – особенное нарушение мышления и восприятия реальности.Это расстройство психического характера, проявляющееся в необоснованном недоверии к окружающим людям...
vaka257 28 января 2018 | 09:46
О Чаушеску надо помнить: за 4 недели до казни его рейтинг был под 90%.
iwanow62 28 января 2018 | 09:49
Проституткам навального на Тверской не место,пусть по МКАДу шарахаются!