В центре Москвы усилены меры безопасности из-за акции Алексея Навального и его сторонников

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на Тверской бульвар в район Пушкинской площади приехала колонна Росгвардии – это 10 больших пассажирских автобусов, внутри силовики в касках и со щитами. Мэрия отказалась согласовать акцию в центре города. Однако Алексей Навальный и его сторонники собираются днем выйти на Тверскую.