В Барнауле полицейские пришли в штаб Алексея Навального во время митинга
Силовики изъяли листовки, системные блоки и принтер, передает портал «ОВД-Инфо». Сам митинг прошел спокойно. В городе почти -30. Несколько сот человек вышли на митинг во Владивостоке, где акция не согласована. Около 100 митингуют в Чите, где власти ее разрешили. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: «Коррупция ворует будущее» и «Навальный – мой проект», передает издание «МБХ Медиа». Всего акции «Забастовка избирателей» сегодня запланированы почти в 120 городах.
Комментарии3
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vaka257 28 января 2018 | 09:39
Теперь Путин уже не сможет сказать,что он демократ.Как же он трясётся за свою жизнь этот параноик!!!
vinibi 28 января 2018 | 09:49
vaka257: Я думаю- что больше трясутся его подельники миллиардеры-коррупционеры именно благодаря ему они сталь столь успешными бизнесменами и в отличии от него не будут иметь гарантий безопасности и пожизненной охраны в случае его ухода на покой!!!
serjo1977 28 января 2018 | 09:39
Хоть сказали, в какой ломбард отнесли?