В Барнауле полицейские пришли в штаб Алексея Навального во время митинга

Силовики изъяли листовки, системные блоки и принтер, передает портал «ОВД-Инфо». Сам митинг прошел спокойно. В городе почти -30. Несколько сот человек вышли на митинг во Владивостоке, где акция не согласована. Около 100 митингуют в Чите, где власти ее разрешили. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: «Коррупция ворует будущее» и «Навальный – мой проект», передает издание «МБХ Медиа». Всего акции «Забастовка избирателей» сегодня запланированы почти в 120 городах.