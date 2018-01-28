Московские полицейские пришли к зданию, где находится фонд борьбы с коррупцией

Оттуда на Ютьюб-канале «Навальный лайф» ведется трансляция новостей, связанных с сегодняшней всероссийской акцией. Ведущие в прямом эфире из ФБК сообщают, что полицейским принесли болгарку для того, чтобы вскрыть двери.