Московские полицейские пришли к зданию, где находится фонд борьбы с коррупцией
Оттуда на Ютьюб-канале «Навальный лайф» ведется трансляция новостей, связанных с сегодняшней всероссийской акцией. Ведущие в прямом эфире из ФБК сообщают, что полицейским принесли болгарку для того, чтобы вскрыть двери.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
karlik_sbil_boing 28 января 2018 | 09:32
Власть так боится тех, кто обличает коррупцию.
mikhail_spb_ 28 января 2018 | 09:33
Неужели московские мильтоны поддерживают коррупционеров?
Зачем они окружают Фонд Борьбы с Коррупцией?
zularin12 28 января 2018 | 09:40
mikhail_spb_:
Под броским названием скрывается Фонд Борьбы с Россией, существующий за немалые западные денежки.
vinibi 28 января 2018 | 09:46
zularin12: Номерные пригожинские ублюдки -Россию разваливают как раз исключительно путинские дружбаны из кооператива Озеро-имеющие все свои активы и семьи во вражеском для вас псевдопатриотичных гнид- США !!!
wrongway1 28 января 2018 | 09:49
zularin12: Центральный банк: Из России тайно вывели еще $35 миллиардовОдин из самых популярных способов - выдать займ зарубежной компании, который та никогда не возвращает. Российское юрлицо, передавшее деньги, при этом объявляется банкротом, а офшорный получатель может перечислить средства третьей компании, позволяя им раствориться практически без следа.По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, богатейшие россияне держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или более 1 триллиона долларов по текущему курсу.
stoik33 28 января 2018 | 09:38
Отключайте электричество. Пусть вручную пилят.
wrongway1 28 января 2018 | 09:45
stoik33:
они золотые?
mppv 28 января 2018 | 09:44
Дак они пришли на борьбу с коррупцией
iwanow62 28 января 2018 | 09:44
Режьте резаком.
igor20012 28 января 2018 | 09:44
Можно подогнать туда с десяток танков и все расстрелять, очень зрелищно будет,прямо как Ельцин Белый дом расстреливал До сих пор весь мир помнит.
ostanovka 28 января 2018 | 09:49
Что характерно: когда русских полицаев вот так же не пускали в Чечне, не открывая им двери, они на цыпочках ушли, а то бы этой же болгаркой им секир-ьашка бы была.