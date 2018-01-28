Сотрудники ФБК сообщили, что полицейские сейчас поднимаются на этаж, где располагается студия

В прямом эфире из Фонда борьбы с коррупцией, который ведут уже несколько часов Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш, сообщили, что полицейские сейчас поднимаются на этаж, где располагается студия ФБК.

Сейчас в студии ФБК ведется трансляцию с «Забастовки избирателей», которая уже начала проходить в разных городах России.

Всего акции запланированы более чем в ста городах.

В некоторых из них согласовать мероприятия в том месте, где хотели организаторы, не удалось.

Там, где акции прошли, пока обошлось без массовых задержаний и серьезных инцидентов.