Сотрудники ФБК сообщили, что полицейские сейчас поднимаются на этаж, где располагается студия
В прямом эфире из Фонда борьбы с коррупцией, который ведут уже несколько часов Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш, сообщили, что полицейские сейчас поднимаются на этаж, где располагается студия ФБК.
Сейчас в студии ФБК ведется трансляцию с «Забастовки избирателей», которая уже начала проходить в разных городах России.
Всего акции запланированы более чем в ста городах.
В некоторых из них согласовать мероприятия в том месте, где хотели организаторы, не удалось.
Там, где акции прошли, пока обошлось без массовых задержаний и серьезных инцидентов.
Сейчас в ФБК pic.twitter.com/O0AC14xil0— Рубанов Роман (@rrubanov) 28 января 2018 г.
Куча Эшников pic.twitter.com/5hPKJQGhtn— Рубанов Роман (@rrubanov) 28 января 2018 г.
Комментарии36
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severnaj 28 января 2018 | 09:10
Страх обуял плешивого Царька. Держиморд послал.
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 09:27
Угостите их дубинками, ребята!
Народ только спасибо скажет.
Надоели уже эти подпиндосники.
arye_11 28 января 2018 | 09:31
akademik_ugarov_56:
Окодэмик.
Ты, все же, конкретизируй о ком речь ведешь.
Есть Народ и есть "народ".
Первый говорит свое веское слово правителям, а второй покорно блеет - "Да, любимый Хозяин. Как ты сделаешь, так мы с благодарностью всё и примем"
putintheidle 28 января 2018 | 09:32
akademik_ugarov_56: подпиндосник у тебя в штанах. Ширинку застегни!
nf5096004 28 января 2018 | 09:41
akademik_ugarov_56: тварь!
dx555 28 января 2018 | 09:42
akademik_ugarov_56: //Угостите их дубинками, ребята! //
Призыв к причинению вреда здоровью с ипользованием служебного положения тяжкое уголовное преступление.
В РАН к которому причисляет себя этот академик сидят те которых породила путинская власть. И пользы от них народу как от козлов молока.
makhnaehe 28 января 2018 | 09:49
dx555: Какой вред здоровью? Тебя пару раз по заднице отходить ПР-73 только польза. Хоть мозги включатся. Кстати, в Японии полицейская дубинка металлическая.
zax Александр Владимирович Захаркин 28 января 2018 | 09:49
akademik_ugarov_56: здоровья тебе и др., чего у тебя нет...
arye_11 28 января 2018 | 09:11
Всё, Путин перед выборами перестал стесняться.
Слишком высоки ставки.
Юридических мер не хватает. Решил раздавить Навального и ФБК чисто физически.
ivfn 28 января 2018 | 09:19
arye_11:
Транслировать митинги тоже входит в обязанности ФБК?
Кстати напомните последнее расследование ФБК за полгода? СЛАБО, !!!!
shicotus_live 28 января 2018 | 09:32
arye_11: Юридических мер не хватает. Решил раздавить Навального и ФБК чисто физически...
___________________________________________
)))))))))))))) Вот ты дурачок, трехколесный))
Хотели бы "задавить физически", давно бы задавили.
А тут картина обратная, должны были по закону давно посадить. а неЛеха бодро и весело, по площадям бегает)))
epynda 28 января 2018 | 09:13
Непонятно, а почему все эти "деятели" ещё не задержаны за несанкционированные действия ???
mayk19 28 января 2018 | 09:20
epynda: Непонятно и в самом деле..Почему до сих пор не задержано Кремлевское руководство за несанкционированные Конституцией Российской Федерации , действия -против граждан России, выполняюших свой гражданский долг и осуществляюших свои гражданские права на мирный протест -против противозаконных действий властей в России?
shicotus_live 28 января 2018 | 09:38
mayk19: Давай я тебе расскажу о том, как надо митинговать в Израиле. чтобы у тебя не было иллюзий)))
несения различных тем на общественную повестку дня».
Граждане Израиля имеют право проводить демонстрации без особого разрешения властей, за исключением оговоренных в законе случаев. Разрешения необходимы в случае одновременного выполнения трех критериев (не одного из них, а именно всех трех вместе):
— число участников акции превышает 50 человек,
— демонстрация проводится не в помещении, а под открытым небом,
— демонстрация включает уличное шествие и/или произнесение политических речей.
Если демонстранты стоят на месте, и речей политического содержания нет — акция не нуждается в особом разрешении полиции, каково бы ни было число ее участников...
ivfn 28 января 2018 | 09:21
epynda
Сейчас интересней сдадутся или будут стоять насмерть?
vise1 28 января 2018 | 09:14
Мусора - позор России !
wrongway1 28 января 2018 | 09:17
vise1:
они калядавать пришли
yrich040 28 января 2018 | 09:17
vise1: Когда таким ,как ты,дадут в харю,то они быстренько бегут к мусорам и в Басманный суд!
Не знаешь почему?
wrongway1 28 января 2018 | 09:19
yrich040:
Басманный суд...самый честный в мире?
erpetkur 28 января 2018 | 09:24
yrich040: беги, беги. Там много висяков. И для тебя найдётся. Сам прибежал - и на мороз выходить не надо.
mayk19 28 января 2018 | 09:23
vise1: Да -то чем теперь знаменита Москва -это плохо пахнущие мусорные свалки и плохопахнущие действия мусоров , и в Москве и по всей России..
stoik33 28 января 2018 | 09:17
Кричите: "Никого нет дома."
igor20012 28 января 2018 | 09:24
Вначале власти говорили, что все эти акции-ерунда и ничего не меняют, а теперь-они просто обосра-ись от страха на глазах у всех.
ostanovka 28 января 2018 | 09:25
Как в свое время сожжение детей в бесланской школе стало обоснованием отмены выборов губернаторов, так и вот эти кадры спокойно могут стать обоснованием отмены выборов президента.
Вашингтонский обком утвердит переназначение Вовки, и харош.
ha12raz 28 января 2018 | 09:28
Пошла зыбь в гнилом мертвом болоте ....РФ.
wrongway1 28 января 2018 | 09:37
ha12raz:
......в гнилом мертвом болоте РФ---газы...взрывоопасные
ostrava 28 января 2018 | 09:28
Бездельники,лучше б ловили воров и бандитов!
wrongway1 28 января 2018 | 09:40
ostrava:
бездельники......так они их же охороняют
max3446 28 января 2018 | 09:34
От лица всего мирового цивилизованного сообщества поддерживаю действия полиции
nf5096004 28 января 2018 | 09:45
max3446: каким боком ты относишься к цивилизованному миру?
putintheidle 28 января 2018 | 09:34
"Сколь верёвочка не вейся - всё равно завьёшься в плеть!"(С)
Так всегда в России было, есть и будет.
ПрОклятая страна..
komiccap_nkvd 28 января 2018 | 09:35
у власти одна проблема. как-то понизить рейтинг Путина. народ отдаст около 70ти% голосов за Путина. сомнения будут в таком большом количестве.
задача, снизить процент голосов за Путина до 51% и чуть выше.
pertogradec 28 января 2018 | 09:39
Так ведь запретили бороться с коррупцией! Сама коррупция и запретила! Почему нарушают запреты?
natalia2108 28 января 2018 | 09:40
Кадры напоминают фильмы про партизан времён ВОВ,когда немцы "брали" советских радистов.Вот дожились мы,россияне.
zax Александр Владимирович Захаркин 28 января 2018 | 09:48
УВЕРЕН, что слуги Народа стремятся обеспечить последнему возможность реализовать
право на не выборы!!! ЧО плахова?
nf5096004 28 января 2018 | 09:50
Негде в России высказать свое мнение. Все крепче власть душит своих граждан. Неужели не понятно, что их действия вызывают только ещё большее негодование, ещё больший протест! Им наплевать и на собственных граждан, и на мировое сообщество Молодец Навальный, видно здорово его боится власть!