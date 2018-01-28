Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала закон о присвоении площади перед российским посольством имени Бориса Немцова
Об этом сообщает «Голос Америки». Ранее этот закон принял городской совет американской столицы. Официальная церемония открытия площади имени российского политика пройдет в годовщину его гибели – 27 февраля. Борис Немцов был убит в центре Москвы почти три года назад.
Комментарии10
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davi__koloradov 28 января 2018 | 09:16
Сейсмографы в Европе зафиксировали взрыв пуканов у путиноидов.
ura_123 28 января 2018 | 09:22
davi__koloradov: И многочисленные after shock's ))))
ura_123 28 января 2018 | 09:20
Молодцы пендосы,знатно тролят раиссян)))
Теперь сотрудники посольство будут вынуждено ходить на рабо.. службу через задний проход,предназначенный для экстренной эвакуации.
sg67g 28 января 2018 | 09:40
ura_123:
Да россиянам глубоко покуй было на этого барашка когда он жив был и вдвойне покуй когда загнулся..
Вон скотклы у сеня на вукраине вулицы именем степки-пидара бандеры называют и что? Поленья бесятся, а россиянам так же фиолетово как и борькой-бараном немцовым..
stoik33 28 января 2018 | 09:21
Прочитал невнимательно: "Мэр Мари Эл подписал закон о присвоении площади имени Бориса Немцова." Подумал: "Какой смелый мер?"
vinibi 28 января 2018 | 09:25
stoik33: Подобное невозможно-просто фантастично---в путинской современной России!!!
stoik33 28 января 2018 | 09:36
vinibi: Поживем - увидим.
curious69_ 28 января 2018 | 09:24
С каждой антипутинской акцией его кривая ухмылочка , становится ещё КРИВЕЕ. Как у портрета Дориана Грея - РОЖА скоро станет дьявольской и он ЛОПНЕТ.....
serjo1977 28 января 2018 | 09:35
Спасибо Настоящему Патриоту России М.Браузеру. Видимо, ближе Вашингтона мэров-патриотов России не нашлось... :-((
iwanow62 28 января 2018 | 09:41
Майдан имени Дурицкого .