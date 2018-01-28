Конституционный суд Испании не разрешает бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону вновь занять этот пост

Это возможно можно только в том случае, если политик лично будет присутствовать в региональном парламенте, говорится в постановлении инстанции. Утверждение главы кабинета по видеосвязи суд признал незаконным. Кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета выдвинула его коалиция «Вместе за Каталонию». Спикер каталонского парламента Роже Торрен ее одобрил и встретился с Пучдемоном в Бельгии. Тогда правительство Испании подало иск в конституционный суд страны. Пучдемон находится в Бельгии после неудачной попытки объявить независимость Каталонии.