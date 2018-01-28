Еще одного анархиста арестовал накануне суд в Петербурге

Игорь Шишкин, как и другой левый активист, Виктор Филинков, подозреваются в подготовке вооруженного мятежа для захвата власти. Сотрудники ФСБ утверждают, что речь идет о деятельности разветвленной террористической сети, сказал «Эху Москвы» адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

В свою очередь интернет-издание «Фонтанка» пишет, что о сообществе, которое фигурирует в деле, ранее не слышали ни суды, ни Минюст, ни Национальный антитеррористический комитет.