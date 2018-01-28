Еще одного анархиста арестовал накануне суд в Петербурге
Игорь Шишкин, как и другой левый активист, Виктор Филинков, подозреваются в подготовке вооруженного мятежа для захвата власти. Сотрудники ФСБ утверждают, что речь идет о деятельности разветвленной террористической сети, сказал «Эху Москвы» адвокат Филинкова Виталий Черкасов.
В свою очередь интернет-издание «Фонтанка» пишет, что о сообществе, которое фигурирует в деле, ранее не слышали ни суды, ни Минюст, ни Национальный антитеррористический комитет.
Комментарии2
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stoik33 28 января 2018 | 09:24
Что за глупость? Кто мятеж поднял? Где оружие выдают? Какую власть свергают?
Просто сводят личные счеты.
koshkairina 28 января 2018 | 09:35
Именно тот случай, о котором много раз говорил В.Рыжков: когда разбухшая срецслужба выдумает что угодно ради того, чтобы её кормили и хвалили.