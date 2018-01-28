Меры безопасности усиливают с ночи в центре Москвы
Власти готовятся пресечь сегодня выступления Алексея Навального и его сторонников на Тверской улице. Мэрия отказалась согласовывать им шествие и митинг в центре города. Правоохранительные органы предупреждали, что попытки провести акцию будут незаконными и их станут пресекать. Как сообщал наш корреспондент, уже с раннего утра в районе Пушкинской площади были замечены автобусы с бойцами Росгвардии.
Всего акции запланированы более чем в ста городах России. В некоторых из них согласовать мероприятия в том месте, где хотели организаторы, не удалось. Там, где акции прошли, пока обошлось без массовых задержаний и серьезных инцидентов.
Комментарии19
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her 28 января 2018 | 09:08
Меры безопасности усиливают с ночи в центре Москвы
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Полиция защищает власть от народа. :-)
brandfa 28 января 2018 | 09:14
her: так поэтому милицию и переименовали, чтобы ни у кого никаких иллюзий не оставалось.
prutkov100 28 января 2018 | 09:36
Уж если сейчас они чуть ли не танки пригнали , нетрудно представить , что они будут делать ближе к "выборам" и после . Думаю , что в скором времени мы увидим или мертвую , полностью зачищенную Москву или самую многолюдную . Ждать осталось недолго . Поэтому каждый должен принять для себя решение - или записаться в покойники или стать послать эту шайку осваивать просторы Севера .
akademik_ugarov_56 28 января 2018 | 09:23
Хватит церемониться с врагами России.
Пора показать всем кто здесь власть.
Я читаю необходимы самые жёсткие методы.
vasilevich58 28 января 2018 | 09:36
akademik_ugarov_56: "Я читаю необходимы самые жёсткие методы. "
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Конституцией местный "акадэмик" предлагает подтереться!
snaker 28 января 2018 | 09:38
akademik_ugarov_56: Я читаю необходимы самые жёсткие методы.
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Читай дальше и не отсвечивай. Твои фантазии это только твоя проблема.
ugas 28 января 2018 | 09:09
Они бы так с преступностью боролись, цены бы им не было!
vise1 28 января 2018 | 09:10
Вот что заявил ,
начальник Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников,
26 января 2018 года .
"Мэрия Москвы: Меры безопасности на Тверской улице 28 января усилены не будут ."
Что по факту ?!
Росгвардия ,солдаты и воронки .
Путин - уходи !
Россия ,будет свободной !
epynda 28 января 2018 | 09:10
Хотелось бы узнать, а кто оплачивает эти мероприятия правоохранительных органов ???
Ведь даже за ложный вызов скорой помощи или пожарных платится штраф ...
А здесь десятки машин и сотни полицейских...
vilingrad 28 января 2018 | 09:10
Вовка Ссыклявый ограждается от своего народа.
Прочел комикс "Death of Stalin",по которому снят фильм, запрещенный идиотами. Надо бы и Вовке почитать, чтобы знать, как закончит дни свои пошлые... Омериканьским не владеет...
moskvach7 28 января 2018 | 09:20
Трамп не нашел время для встречи с поросенком, но встретился с президентом Уганды, показав тем самым, место усраины в приоритетах США.
vinibi 28 января 2018 | 09:29
moskvach7: Да что вы -путин разве так сильно похож на поросенка?- скорее на кащея бессмертного!!!
igor20012 28 января 2018 | 09:28
Росгвардию против школьников ? А омон уже не справляется ? Срут-ся ребята ?
estate_photo 28 января 2018 | 09:28
В акции поддержки забастовки избирателей в Москве примут участие тысячи бойцов Росгвардии..... Главное, это правильно новость подать. :-)
komiccap_nkvd 28 января 2018 | 09:29
полиция защищает народ от отморозков
neyexo 28 января 2018 | 09:30
А вертикаль где?
уже не работает?
да и не слышали мы давно такого слова
ushkujnik 28 января 2018 | 09:35
Странное ощущение дежавю и очередных граблей в лоб...
Запрещая акции, власти тем самым канализируют протест и привлекают симпатии к Навальному... А применяя грубую силу при разгоне незаконных акции, радикализируют протестные настроения, расширяя масштаб недовольных властью...
События 2010-2013 гг, к сожалению, ни чему здравому чиновников не научили...
И Навальный этим пользуется весьма успешно. Создаётся впечатление, что кому-то во власти явно выгоден конфронтационный сценарий "Болотной революции" и "Московского майдана"...
Призывы к разуму безсмысленны... Каждый играет свою роль... В своих личных интересах... Порой, весьма далёких от интересов общества, государства, нации...
neyexo 28 января 2018 | 09:35
Давно не слышали мы слов "равноудалить" (олигархов)
sergei03 28 января 2018 | 09:38
А Яблоко, тем временем, обеспечивает теоретическое обоснование вреда забастовки избирателей. Шлосберг, смотри и анализируй. Потом дополнишь свою теорию.