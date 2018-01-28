Меры безопасности усиливают с ночи в центре Москвы

Власти готовятся пресечь сегодня выступления Алексея Навального и его сторонников на Тверской улице. Мэрия отказалась согласовывать им шествие и митинг в центре города. Правоохранительные органы предупреждали, что попытки провести акцию будут незаконными и их станут пресекать. Как сообщал наш корреспондент, уже с раннего утра в районе Пушкинской площади были замечены автобусы с бойцами Росгвардии.

Всего акции запланированы более чем в ста городах России. В некоторых из них согласовать мероприятия в том месте, где хотели организаторы, не удалось. Там, где акции прошли, пока обошлось без массовых задержаний и серьезных инцидентов.